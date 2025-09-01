Парты на старт: к новому учебному году после капремонта откроют 670 школ

К новому учебному году после капремонта откроют 670 школ

К 1 сентября 2025 года в регионах России возобновят работу после капитального ремонта 670 школ, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. К учебе приступят примерно 18 миллионов школьников, в том числе около 1,5 миллиона первоклассников. Также будут открыты 46 новых школ, а к 2030 году планируется построить еще 150 учебных заведений. О том, как реализуются программы по строительству и капитальному ремонту школ и создаются максимально комфортные условия для учеников, рассказывает материал «Известий».

Готовность школ к новому учебному году

Министр просвещения Сергей Кравцов накануне старта нового учебного года сообщил, что 1 сентября в школы по всей стране отправятся почти 18 миллионов учеников. В числе начинающих — порядка 1,5 миллиона первоклассников.

«В региональные системы образования возвращаются здания после капитального ремонта. К 1 сентября 2025 года планируем открыть 670 обновленных школ, 41 детский сад и 22 колледжа», — сказал он.

До конца текущего года планируется завершить ремонт еще 580 школьных зданий. С начала реализации федеральной программы, стартовавшей в 2022 году, обновлению уже подверглись более пяти тысяч объектов.

Также министр отметил, что в этом году введены в эксплуатацию 46 новых школ — их строительство было перенесено с 2024 года. Согласно планам, до 2030 года в России появится еще 150 новых школьных зданий. Из них 64 начали строить уже в этом году, и их сдача намечена на 2027 год.

Капитальные ремонты осуществляются в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», рассчитанной на период 2022–2026 годов, как указано в материалах Минпросвещения. По программе требуется отремонтировать 7,3 тысячи школьных зданий. По поручению главы государства срок её действия был продлён до 2030 года.

За два последних года в стране закрыто около 900 малокомплектных школ. Ежегодно родители и педагоги жалуются на срывы сроков ремонта, рассказала «Известиям» руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова.

«В некоторых регионах такие случаи бывают каждый год, но в общем числе школ их немного», — отметила она.

Эксперт выделила несколько типичных причин, по которым сроки ремонта не соблюдаются. По ее словам, иногда подрядчик, выигравший конкурс, получает аванс, начинает работы, а затем бросает объект.

«В этом случае начинается долгая юридическая процедура взыскания средств, принуждения выполнить обязательства или проведение нового конкурса», — пояснила Позднякова.

Также случаются ситуации, когда подрядчик просто не справляется с объемом работ в отведенный срок. По словам эксперта, бывают случаи некачественного ремонта, который затем приходится переделывать.

«Здесь важен контроль со стороны властей с первых дней ремонта, а также активная работа по информированию родительского сообщества и педагогов», — подчеркнула она.

Как прошла подготовка к 1 сентября в регионах

В Санкт-Петербурге к началу учебного года планируют открыть 30 новых школ и 26 детских садов, сообщил в конце августа губернатор Александр Беглов на совещании с членами городского правительства.

«Как и в предыдущие годы, они возведены по „петербургскому“ стандарту — с мощным спортивным ядром, лабораториями, просторными классами, медиатеками, бассейнами, творческими площадками», — отметил он.

По словам губернатора, к новому учебному году готовы 1900 образовательных учреждений — в них 1 сентября ожидается около миллиона человек. Из них 619 тысяч — школьники, что на 25 тысяч больше, чем в прошлом году.

Готовность всех образовательных учреждений к началу учебного года составляет 100%. Все объекты оснащены тревожными кнопками, охраной и системами безопасности, сообщается на сайте администрации города.

В преддверии 1 сентября в Донецке прошла акция «Рюкзачок для школьника». В 2025 году капитальный ремонт выполнен в 104 школах Северной столицы, а также в 69 детских садах и 18 колледжах — на эти цели из бюджета города выделено 6,9 миллиарда рублей. К новому учебному году более 140 школ и 100 детских садов будут оснащены «современными средствами обучения и воспитания для реализации программ раннего естественно-научного образования», сообщили в администрации.

Также региональные власти отметили, что в школах появится оборудование для преподавания предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд».

Подготовка к началу учебного года завершена и в Москве. По словам мэра Сергея Собянина, в столичных образовательных учреждениях 1 сентября будут учиться более 1,6 миллиона человек. Кроме того, в Москве откроются 34 новых школы и детских сада.

«Завершена полная реконструкция 51 здания по программе „Моя школа“, где будут учиться 35 тыс. ребят. Пространства стали современными, светлыми и удобными, с лабораториями, медиатеками и зонами для творчества», — добавил мэр.

По его словам, в столице к учебному году отремонтировано 1200 детских садов и школ.

Кроме того, благоустроено более 60 территорий образовательных учреждений, сообщается на официальном портале мэра Москвы. Там оборудованы зоны отдыха, установлена уличная мебель и фонари.

«Главная задача заключалась в создании комфортных и безопасных пространств для учащихся в соответствии с современными стандартами, ведь дети проводят значительное время на территориях школ и детских садов», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Как влияет на детей обстановка в школе

Образовательная среда является важным фактором, влияющим на учебный процесс, отметил на Всероссийском форуме работников образовательных организаций сельских населенных пунктов «Вдохновение от наставников: земская школа» заместитель директора Института развития, здоровья и адаптации ребенка Владимир Кабанов.

Под понятием «образовательная среда» понимается все, что в целом воздействует на развитие ребенка в школе — пространство, режим дня, атмосфера общения, организация игр и труда, температура, уровень шума и освещенности помещений, объяснил Кабанов. Он добавил, что по данным ВОЗ, до 90% факторов, влияющих на здоровье ребенка, находятся вне здравоохранения. Они связаны с образом жизни, питанием, физической активностью и условиями обучения.

По словам специалиста, даже незначительные изменения в организации пространства способны существенно повлиять на концентрацию детей, переключение внимания и запоминание материала.

В 2023 году мы проводили замеры у детей 5–7 лет, и у 63% из них наблюдалась повышенная утомляемость к середине дня. В 90% случаев это совпадало с перегруженной и однообразной обстановкой, когда в классе стояли лишь парты, отсутствовали помещения для отдыха и сенсорные объекты, рассказал Кабанов.

Для создания комфортных и эффективных условий обучения необходимо соблюдать несколько базовых правил, отметил Владимир Кабанов. Среди них — зонирование пространства, свободный доступ к передвижению, соблюдение норм яркости освещения, уровня шума и воздухообмена.

Слишком яркий свет или духота в классе — это не мелочи, а факторы, влияющие на когнитивную эффективность (способность обучаться за счет умственных ресурсов). Простые меры, такие как установка шумопоглощающих покрытий, регулярное проветривание помещений, вполне доступны для школ, подчеркнул эксперт.

Если школа ухожена и опрятна, это дисциплинирует ребенка и приносит ему эстетическое удовольствие, рассказала «Известиям» психолог Наталья Наумова.

В целом, находясь в красивом месте, человек чувствует себя благополучно и может настроиться на учебный лад, добавила эксперт.

Ребенок становится более собранным и внимательным, когда классная обстановка эргономична и всё продумано до мелочей, добавила психолог. При этом внешний вид здания и класса — лишь один из факторов, влияющих на интерес детей к учебному процессу.

Также, когда ученик после капитального ремонта школы переходит в другое учебное заведение, ему требуется время для адаптации.

Здесь очень важно чуткое отношение родителей к ребенку, чтобы он мог дома поделиться своими переживаниями, получить поддержку. Не менее важно, чтобы педагоги предоставляли детям возможность освоиться в новой школе, посоветовала Наталья Наумова.

После возвращения в обновленное учебное заведение у школьников также может понадобиться время, чтобы справиться с эмоциями.

Но когда ребенок возвращается в новую, отремонтированную школу, адаптация происходит быстро, обычно в течение нескольких дней, пояснила эксперт.

По ее словам, в первое время ученик будет внимательно осматриваться, проявлять любопытство. Важно не сдерживать ребенка, особенно если речь идет о младших школьниках, подчеркнула психолог.

