В Израиле захотели поместить Грету Тунберг в тюрьму для террористов
Заключенных там содержат в строгих условиях: запрещают смотреть телевизор и слушать радио, а также обеспечивают достаточно скудным питанием.
Власти Израиля рассматривают возможность отправки шведской экоактивистки Греты Тунберг в тюрьму для террористов в связи с ее очередной попыткой попасть на территорию сектора Газа. Об этом стало известно из материала газеты Israel Hayom, которая сослалась на осведомленные источники.
«Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху будет представлена стратегия: задержать активистов и поместить их в тюрьмы Кициот и Дамон с условиями для содержания террористов», — отметили в публикации.
Как уточнили в издании, для заключенных в этих местах лишения свободы строгие условия. Так, под запретом просмотр телевизора и прослушивание радио. Питание для тех, кто отбывает наказание в соответствующих тюрьмах, скудное.
В делегацию, состоящую из 20 судов, помимо Тунберг вошли ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли Давоса Сиворта в сериале «Игра престолов», актер Эдвард Фернандес, принимавший участие в фильме «Человек с тысячью лиц», и актриса Сьюзан Сарандон. В том числе к группе присоединились европейские политики, среди которых была отмечена экс-мэр Барселоны Ада Колау.
Флот гуманитарной помощи может прибыть в Газу в конце сентября. По дороге к нему присоединятся суда из Италии, Греции и Туниса. Источники пояснили, что кораблям добраться до берегов анклава не позволят — их остановят в территориальных водах либо дипломатическим путем, либо силовыми методами.
Тунберг заявила о своем намерении посетить Газу 11 августа.
Ранее 5-tv.ru писал, что Грета Тунберг едет в сектор Газа.
