«Не согласилась на меньшее»: Мари Краймбрери об отношениях с Давой

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 23 0

В мае у пары родился ребенок.

«Счастлива, что не согласилась на меньшее»: Мари Краймбрери о любви к Даве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Мари Краймбрери: всегда мечтала о любви, которую обрела сейчас

Певица Мари Краймбрери рассказала об осуществлении своей трогательной мечты. Этим она поделилась в личном блоге с подписчиками. По словам знаменитости, она испытывает настоящую любовь, которую хотела обрести всю жизнь, в браке с исполнителем Давидом Манукяном, более известным как Дава.

«Всегда мечтала о любви, которую обрела сейчас. Любовь, которая не требует обсуждений или согласований. В которой живешь каждую минуту и смеешься до слез, приходя домой. Я счастлива, что однажды не согласилась на меньшее», — отметила звезда в своем Telegram-канале.

Как призналась Мари, с новым этапом жизнь ощущается по-другому.

«Теперь я живу так, будто сегодня мой лучший день», — пояснила свои чувства артистка.

У Краймбрери и Давы в мае 2025 года родился ребенок, однако детали отношений пара предпочитает не раскрывать публично. Беременность Мари знаменитые возлюбленные также долгое время держали в секрете.

Ранее, писал 5-tv.ru, Мари Краймбрери откровенно рассказала о материнстве.

