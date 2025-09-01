«Не согласилась на меньшее»: Мари Краймбрери об отношениях с Давой

Мари Краймбрери: всегда мечтала о любви, которую обрела сейчас

Певица Мари Краймбрери рассказала об осуществлении своей трогательной мечты. Этим она поделилась в личном блоге с подписчиками. По словам знаменитости, она испытывает настоящую любовь, которую хотела обрести всю жизнь, в браке с исполнителем Давидом Манукяном, более известным как Дава.

«Всегда мечтала о любви, которую обрела сейчас. Любовь, которая не требует обсуждений или согласований. В которой живешь каждую минуту и смеешься до слез, приходя домой. Я счастлива, что однажды не согласилась на меньшее», — отметила звезда в своем Telegram-канале.

Как призналась Мари, с новым этапом жизнь ощущается по-другому.

«Теперь я живу так, будто сегодня мой лучший день», — пояснила свои чувства артистка.

У Краймбрери и Давы в мае 2025 года родился ребенок, однако детали отношений пара предпочитает не раскрывать публично. Беременность Мари знаменитые возлюбленные также долгое время держали в секрете.

