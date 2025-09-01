Восточное гостеприимство: как прошла встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина

Владимира Путина в Китае встретили оркестром и красной дорожкой

Владимир Путин уже встретился с хозяином саммита ШОС, председателем КНР Си Цзиньпином. И прием нашему лидеру оказали самый душевный: красная дорожка, оркестр исполняющий «Калинку». Впрочем, тепло встретили всю российскую делегацию, включая журналистов. Восточное гостеприимство на себе ощутил корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Лидеры ШОС и стран-партнеров прибывают в Международный центр Мэйдзян. Все основные встречи саммита — завтра. Сегодня только торжественный прием. Владимира Путина оркестр встречает нашей «Калинкой».

Долгое рукопожатие Владимира Путина и Си Цзиньпина. У них даже галстуки в одной цветовой гамме. А перед фотографированием лидеры России и КНР долго о чем-то говорили и жестикулировали.

Совместное фотографирование. Путин и Си по центру. Российский президент в Китае всегда — почетный гость. Вот как встречали Владимира Путина в аэропорту Биньхай.

«Российские и китайские журналисты заняли специальные места на подиуме. Откуда лучший вид на летное поле. Вы видите два трапа с красными дорожками. Они готовы начать движение, как только борт № 1 приземлится в Тяньцзине», — рассказал корреспондент.

Китайские офицеры появляются у флагштоков с российским флагом. Его бережно поднимают рядом со знаменем КНР. На летное поле приезжает кортеж из десятков машин.

На саммите ШОС Владимир Путин будет передвигаться на «Aurus». На автомобиль поставили президентский штандарт.

В какой-то момент становится слышен рев самолетных двигателей. Несколько минут президентский Ил-96 рулит по полосе. Персонал начинает оперативно расстилать красную дорожку. Президент спускается по трапу. Его встречает почетный караул.

В первый день саммита председатель КНР проводит встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Еще одна встреча — с премьером Индии. Это первая поездка Нарендры Моди в Китай за семь лет.

Все это на фоне полемики с Дональдом Трампом из-за высоких торговых пошлин. На индийские товары в США они 50%. Крупнейшая южноазиатская страна под вторичными санкциями за сотрудничество с Россией. Отношения с Вашингтоном у Нью-Дели непростые. Американские СМИ пишут: Трамп даже отказался от визита в Индию. Зато Моди в Китае складывает руки в намасте, потому что здесь, на саммите ШОС, все открыты к сотрудничеству.

Ведут торговую войну Штаты и против Китая. Отыграться на партнерах Москвы в следующем санкционном пакете обещает и Евросоюз. Но уже очевидно: никто больше не боится Брюссель и Вашингтон.

«Россия сейчас не одна. Это НАТО становится все более и более изолированным от остального мира. А Россия сейчас очень сильна, особенно вместе со странами БРИКС. Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Также у России много союзников по ШОС и в Латинской Америке, в Африке», — отметил генерал Иностранного легиона сухопутных войск Франции в отставке Доминик Делавард.

Именно поэтому российских журналистов с такой любовью встречают в Тяньцзине. Мы тут нарасхват. Китайцы демонстрируют свои народное творчество. И дают попробовать самим раскрасить веер водой и красками.

Суперпопулярная персона этого вечера — робот Сяо Хэ. Она говорит на трех языках. Может даже экспертом в политике выступить.

Ключевой тезис ШОС — объединение ради благополучия и безопасности. Тяньцзинь — перекресток торговых путей планеты. Из порта города суда уходят в 180 стран мира. Для саммита такого уровня — идеальная локация. Ведь Шанхайская организация сотрудничества — это 41% населения Земли. Треть мирового ВВП. Запад растерял кредит доверия. И ШОС стал альтернативой колониальному миру, который из последних сил пытается сохранить Вашингтон и Брюссель.

«В ШОС задают стандарты современного сотрудничества. Здесь будущее становится настоящим. Посмотрите, какие технологии: я не просто вхожу в цифровое пространство, с помощь специального устройства можно ощутить ароматы окружающей среды», — отметил корреспондент.

