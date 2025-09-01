Исследователь глубин: какую роль сыграл «Академик Келдыш» в судьбе «Титаника»

Судно «Академик Келдыш» сделало возможными съемки на затонувшем «Титанике»

Ровно 40 лет назад удалось узнать подробности главного кораблекрушения всех времен. Под толщей морской воды обнаружили обломки легендарного «Титаника». А спустя несколько лет российские исследователи с помощью глубоководных аппаратов «Мир» смогли поднять на поверхность символичный предмет — основание штурвала.

Именно открытия наших ученых вдохновили знаменитого режиссера Джеймса Кэмерона на создание культовой картины. Часть съемок проходила на российском судне «Академик Келдыш». На его борт удалось подняться корреспонденту «Известий Егору Епереву.

Голливудская картина и, неожиданно, русское судно. Он не просто герой фильма. «Академик Мстислав Келдыш» сыграл важную роль в судьбе затонувшего британского парохода.

Сейчас «Келдыш» на плановом ремонте, пришвартован в Петербурге. Хотя обломки «Титаника» обнаружили 1 сентября 1985-го, организовать масштабные съемки получилось только с помощью нашего судна спустя десять лет.

«До 1987 года судно, как было научное судно, ходило, как и все научные суда в экспедиции, а после установки уже на борту „Келдыша“ двух аппаратов, Мир-1 и Мир-2, они стали как носитель глубоководных аппаратов. И все последние экспедиции практически выполняли с помощью двух подводных аппаратов», — рассказал капитан научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш» Юрий Горбач.

Глубина их погружения — шесть тысяч метров. Подобные технологии были и у других стран, но только наши батискафы обитаемые. А еще они работали в паре, что очень понравилось Джеймсу Кэмерону. Он, кстати, сам каждый раз погружался на глубину обломков. Встречу с голливудским режиссером до сих пор вспоминает матрос, работавший на «Келдыше» во время съемок.

«Была специальная стремяночка, чтобы поставить на „Мир“. Открывали лючок, оттуда появляется Кэмерон. Здесь капитан стоит. Подходит капитан, жмет руку Кэмерону. Потом спускается Сагалевич, пожимает, поздравляет его», — рассказал старший матрос Федор Вертей.

Проводились съемки не только под водой, но и на самом «Келдыше».

Для того, чтобы доставить героиню фильма «Титаник» Розу с таким большим количеством багажа, именно на «Келдыше» специально для съемок фильма возвели вертолетную площадку. Она находилась в носовой части, и возвышалась на несколько метров. Но магия кино показала ее так, будто она здесь всегда и была.

И эта сцена тоже могла быть снята на «Келдыше». Ведь как иначе режиссер мог показать подлодки со стороны? На одной из палуб съемочная группа соорудила модель затонувшего «Титаника». А рядом, на леске, висели такие же миниатюрные «Миры».

Экспедиции также положили начало большой крепкой дружбы — российского ученого и зарубежного режиссера.

«Пятого сентября мне будет 87 лет. Вот он меня поздравляет с днем рождения. Мы обмениваемся идеями. Когда я его поздравил с его 71-летием, то он мне ответил так, что, Толя, вроде бы обстановка улучшается, и скоро мы можем опять летать друг к другу», — рассказал Герой России, исследователь Мирового океана с применением глубоководных обитаемых аппаратов (ГОА), профессор Анатолий Сагалевич.

Именно наш ученый подтолкнул Кэмерона к главной теме — любви. Он вообще не боялся предлагать американскому режиссеру идеи, ведь за столько времени проведенном на одном судне, они стали настоящими друзьями.

«Для проживания на судне Джеймсу Кэмерону досталась просторная каюта: рабочий кабинет, отдельно спальная комната. Только вот ванной ему не досталось, она была у трех человек: капитана, начальника научных экспедиций и старшего механика», — рассказал корреспондент.

А рядом — каюта актрисы, которая играла взрослую Розу. Здесь она только проживала, поэтому съемки этой сцены проводили уже в другом месте.

Теперь «Келдыш» находится в оперативном управлении Института океанологии имени Ширшова. Судно выполняет задачи, ради которых и создавалось — ходит в научные экспедиции. Но оно могло так и не прикоснуться к этой величайшей истории, если бы не заклепки.

Достраивался «Титаник» в ирландском Белфасте. В этом крупнейшем в мире сухом доке. Крепчайшие листы обшивки соединялись три миллионами заклепок из метала плохого качества. Во время мороза они стали хрупкими и привели к разлому «Титаника» пополам. Теперь эти половины покоятся на дне Атлантики как напоминания о самой известной в мире катастрофе.

