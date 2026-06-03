Московские студенты взяли 7 медалей на чемпионате «Профессионалы»

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 30 0

Команда столицы показала лучший результат на соревнованиях в сфере информационных технологий и креативных индустрий.

Студенты из Москвы завоевали медали на ИТ-соревнованиях

Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы

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Сборная Москвы заняла первое место в командном зачете итогового межрегионального этапа чемпионата «Профессионалы» в области информационных технологий и креативных индустрий. В финале студенты московских колледжей завоевали семь медалей: пять золотых и две бронзовые. Всего столичная команда приняла участие в состязаниях в девяти из 12 компетенций. Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В соревнованиях участвовали школьники и студенты колледжей из разных регионов страны. Представители Москвы показали высокие результаты в направлениях, связанных с разработкой программного обеспечения, цифровыми технологиями и творческими индустриями. По итогам этапа столичная сборная значительно опередила соперников по количеству наград высшего достоинства.

Чемпионат «Профессионалы» является частью системы подготовки кадров и позволяет участникам демонстрировать практические навыки в востребованных отраслях экономики. Победители и призеры получают возможность развивать профессиональные компетенции и готовиться к следующим этапам соревнований. Результаты московской команды подтвердили высокий уровень подготовки учащихся образовательных учреждений столицы.

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