Серых схем больше не будет: Калинин о планах России по обелению импорта

Александр Калинин рассказал о борьбе с серыми схемами на границе

В России начнут применяться новые меры по обелению импорта и борьбе с серыми схемами на границе. Об этом «Известиям» заявил президент «Опоры России» Александр Калинин в рамках ПМЭФ.

По его словам, система подтверждения ввоза товаров должна закрыть возможности для ложного транзита и контрабанды, но одновременно создаст дополнительные расходы для малого бизнеса.

«Но без внесения этого платежа товар не заедет в Россию. Это связано с тем, чтобы не было серых схем, ложного транзита через нашу границу, контрабанды. Но это тоже дополнительные финансовые издержки, прежде всего для малого бизнеса», — заявил Калинин.

Он пояснил, что с 1 июня начала работать система подтверждения ввоза товаров через Казахстан в Белоруссию. Теперь для грузов, идущих из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Евразийского экономического союза, импортеру необходимо получать QR-код на границе для грузовика.

Для малого бизнеса, по словам Калинина, нововведение связано еще и с обеспечительным платежом по НДС. Эти деньги должны быть зачтены в личном кабинете предпринимателя через 21 день, однако без внесения платежа товар не сможет попасть в Россию.

Глава «Опоры России» отметил, что бизнес заранее высказывал серьезные опасения по поводу новых правил. В аппарат правительства направлялись подробные замечания, а Федеральная налоговая служба проводила тестовые закупки, чтобы проверить работу системы на практике.

По словам Калинина, часть претензий предпринимателей удалось снять. В результате обязательный обеспечительный платеж перенесли на 1 июля, а по направлению через Белоруссию — ориентировочно на 1 октября. Это должно дать бизнесу и государству время на обкатку механизма.

При этом он подчеркнул, что даже после доработок система все равно потребует от предпринимателей отвлекать деньги из оборота более чем на 20 дней. Для малого бизнеса это может стать чувствительной нагрузкой, несмотря на заявленную цель — сделать импорт прозрачнее и убрать незаконные схемы.

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