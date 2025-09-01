Путин начал свое выступление на заседании совета глав стран ШОС

Айшат Татаева
Организация, по словам президента РФ, последовательно наращивает влияние в решении международных вопросов.

Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

Президент РФ Владимир Путин начал свое выступление на заседании совета глав стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По его словам, темпы развития сотрудничества в рамках организации впечатляют.

Российский лидер также отметил, что национальные валюты все шире используются во взаимных расчетах в торговле стран ШОС. По словам Путина, организация последовательно наращивает влияние в решении международных вопросов.

Заседание глав правительств ШОС пройдет в ноябре в Москве, заявил президент России. 

Владимир Путин прилетел в Тяньцзинь днем ранее, 31 августа. В аэропорту российского лидера приветствовал почетный караул. Затем президент РФ вышел из лайнера, поздоровался с встречающими и прошел по красной ковровой дорожке. Путин сел в автомобиль российской марки Aurus.

Заседание Совета глав государств — участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стартовало в воскресенье, 31 августа, в китайском городе Тяньцзинь. Саммит продлится до 1 сентября. Он может стать наиболее масштабным за всю историю существования организации, как подчеркивал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

