Ограбление по-приморски: преступник вынес ювелирный магазин за пять секунд

Злоумышленник забрал украшения на два миллиона рублей.

Самое быстрое ограбление расследуют в Приморье. Стремительности событий на кадрах с камер позавидуют в Голливуде.

Преступник врывается в ювелирный магазин, разбивает витрину и хватает украшения на два миллиона рублей. Испуганная покупательница выбегает на улицу. Калькулятор продавщицы летит в грабителя. Но тот успевает скрыться. Вся сцена занимает не больше пяти секунд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Франции снимут фильм о похищении сокровищ Наполеона Бонапарта из Лувра. Проектом займется режиссер Ромен Гаврас. Литературным фундаментом для сценария послужила работа авторов, восстановивших хронологию преступления на основе закрытых архивных документов и журналистских расследований.

В основу сюжета лягут реальные события, произошедшие 19 октября 2025 года, когда из экспозиции были похищены девять бесценных артефактов — коллекция ювелирных украшений императора Наполеона Бонапарта и его супруги Жозефины.

