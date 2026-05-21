Ограбление по-приморски: преступник вынес ювелирный магазин за пять секунд

Преступник ограбил ювелирный магазин в Приморье за пять секунд

Самое быстрое ограбление расследуют в Приморье. Стремительности событий на кадрах с камер позавидуют в Голливуде.

Преступник врывается в ювелирный магазин, разбивает витрину и хватает украшения на два миллиона рублей. Испуганная покупательница выбегает на улицу. Калькулятор продавщицы летит в грабителя. Но тот успевает скрыться. Вся сцена занимает не больше пяти секунд.

