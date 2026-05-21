Паводки угрожают Бурятии и Якутии: вода подходит к жилым домам

Эфирная новость 19 0

Целое поселение оказалось отрезанным от цивилизации.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Паводки в регионах России

Вода подходит к жилым домам в Бурятии и Якутии

В Бурятии в эти минуты все силы брошены на борьбу с паводком. В Закаменском районе ввели режим повышенной готовности. После проливных дождей вода стремительно поднимается и уже подходит к жилым постройкам и социальным объектам.

Одну из дорог закрыли для проезда — целое поселение оказалось в полной изоляции. На месте работает оперштаб.

Внимание к паводку приковано сейчас и в Якутии. Ледоход на реке Лене смещается на север. Вода зашла в дома. Затоплены дворы и дороги. На проблемных участках организуют насыпи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые прогнозируют формирование мощного Эль-Ниньо в 2026 году, которое может стать одним из самых сильных за последние десятилетия. Это климатическое явление способно вызвать экстремальные погодные аномалии по всему миру, включая засухи, наводнения, лесные пожары и проблемы в сельском хозяйстве. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Паводки в регионах России
18 мая
Жителей нескольких поселков в Якутии эвакуировали из-за разлива реки Лена
21 апр
«Важно не терять темп»: Путин о помощи пострадавшим от паводков в Дагестане
13 апр
«Россети» работают в усиленном режиме в регионах с высокими рисками паводков
11 апр
В Алтайском крае из-за паводка подтопило 27 жилых домов
8 апр
«Люди в безысходности»: Нижегородская область бьет рекорды по паводкам
8 апр
Паводок в Нижегородской области: что известно
7 апр
Режим повышенной готовности введен в Нижегородской области из-за паводков
7 апр
Глава Минприроды сообщил, когда ждать новую волну паводка в Дагестане
7 апр
Путин потребовал оказать помощь всем пострадавшим от паводков в Дагестане
7 апр
Десятки домов смыло: в Дагестане устраняют последствия мощного паводка
+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
70.95
-0.34 81.98
-0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:00
Тирания за кадром: муж довел телеведущую до облысения, отбирая у нее деньги
10:56
«Порадоваться, поржать, поулыбаться»: Шура об экранизации своей книги
10:45
Украинский диверсант пытался поджечь машины в российских воинских частях
10:37
Мировая эпидемия: почему растет число пациентов с бесплодием
10:28
Артиллерия помогает пехоте продвигаться вперед на харьковском направлении
10:17
Паводки угрожают Бурятии и Якутии: вода подходит к жилым домам

Сейчас читают

Украинские дроны вызвали настоящую панику в Литве
«Новый взгляд»: Хабенский заступился за скандального «Гамлета» с Борисовым
«Девочки — богини, а мы — их рабы»: Канухин про отношения в кадетской школе
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео