Паводки угрожают Бурятии и Якутии: вода подходит к жилым домам

Вода подходит к жилым домам в Бурятии и Якутии

В Бурятии в эти минуты все силы брошены на борьбу с паводком. В Закаменском районе ввели режим повышенной готовности. После проливных дождей вода стремительно поднимается и уже подходит к жилым постройкам и социальным объектам.

Одну из дорог закрыли для проезда — целое поселение оказалось в полной изоляции. На месте работает оперштаб.

Внимание к паводку приковано сейчас и в Якутии. Ледоход на реке Лене смещается на север. Вода зашла в дома. Затоплены дворы и дороги. На проблемных участках организуют насыпи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые прогнозируют формирование мощного Эль-Ниньо в 2026 году, которое может стать одним из самых сильных за последние десятилетия. Это климатическое явление способно вызвать экстремальные погодные аномалии по всему миру, включая засухи, наводнения, лесные пожары и проблемы в сельском хозяйстве.

