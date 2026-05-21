Украинский диверсант пытался поджечь машины в российских воинских частях

Элина Битюцкая
Ранее он уже был судим за порчу транспорта МВД и вывод из строя оборудования мобильных операторов.

Украинец пытался поджечь транспорт МО

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

Гражданин Украины Дмитрий Балог, уже осужденный за череду диверсий, готовил поджоги автотранспорта на территории воинских частей Московского региона. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, злоумышленник действовал по указке украинского координатора. Еще в 2023 году он поджег два релейных шкафа возле железнодорожной станции «Белые Столбы», вывел из строя оборудование сотовых операторов, испортил три служебных автобуса МВД и легковую машину с патриотической символикой.

Параллельно он передавал противнику информацию об инфраструктуре и расположении военной техники в двух подразделениях ПВО Московского региона. Следующей целью должны были стать сами объекты Минобороны, куда он намеревался проникнуть для поджога транспорта, но был остановлен силовиками.

«Суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшегося срока — в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года», — говорится в сообщении ЦОС.

