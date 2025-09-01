Собянин поздравил московских школьников, студентов и педагогов с Днем знаний

Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX поздравил московских школьников, студентов, педагогов и родителей с Днем знаний.

«Первое сентября — праздник, открывающий двери в прекрасный мир творчества, добра и удивительных открытий. После летних каникул учеба вновь становится главным делом в жизни ребят и их замечательных педагогов», — написал Сергей Собянин.

В этом году свыше 100 тысяч юных москвичей впервые переступят порог школы. Сергей Собянин пожелал им и всем школьникам города здоровья, радости и успехов в учебе и жизни.





