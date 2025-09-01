Три дня до «Красного шелка»: в Китае готовятся к премьере снятого с РФ фильма

Китайские зрители могут посмотреть фильм «Красный шелк» с 6 сентября

Всего три дня остается до самой громкой кинопремьеры Поднебесной. Там выходит в прокат картина «Красный шелк». Это первая в новейшей истории совместная работа российских и китайских съемочных команд.

В нашей стране ленту уже посмотрели полтора миллиона зрителей. К ажиотажу готовятся и кинотеатры Китая. И вполне возможно, эта премьера изменит жизнь российского Дальнего Востока. Как именно — расскажет корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Премьера скоро! На улицах Пекина китайцы изучают афиши. Особенно привлекают актеры, почти все явно не местные. Но ведь здесь рекламируют только фильмы Поднебесной.

Самый популярный вид наружной рекламы в Пекине — баннер на остановке общественного транспорта. Пока ждешь, например, автобус, можно рассмотреть актеров, прочитать, о чем фильм. Но главное — это изображение видно и с другой стороны улицы.

Мальчишки обсуждают «загадочные шпионские игры», о них пишут на афишах в Китае. Те, кто постарше, уже знают: этот фильм еще и о нашей общей истории.

«Да, я видела об этом в новостях. Это фильм, который Китай снял вместе с Россией. Говорят, захватывающий! А еще я бы посмотрела на русских актеров», — сказала жительница Китая.

Некоторые тут же просят научить их хоть одному слову по-русски.

Китайцы готовятся увидеть очень важный и для них фильм. Начало показа «Красного шелка» здесь станет не просто громкой премьерой, но еще и символом. Впервые в новейшей истории наши страны снимают кино вместе — работали в большой студии Поднебесной и в самых красивых местах российских регионов.

Впервые за ходом съемок пристально следили особые зрители: главы России и Китая. Владимир Путин упомянул о фильме в интервью агентству «Синьхуа» накануне визита. И до этого, в мае, с председателем Си Цзиньпином и китайской делегацией, обсуждали «Красный шелк» в Москве.

«В России вышел российско-китайский фильм „Красный шелк“, премьера которого была весьма успешной. Убежден, что нас ждет немало совместных кинокартин, которые с большим интересом будут приняты и в России, и в Китае», — говорил тогда президент России Владимир Путин.

Интерес уже огромный. Для китайцев важно, что фильм, в том числе, и о первых годах существования Компартии Китая. Китайцы живо интересуются всем, что с ней связано. Кино и партия — два главных тренда в китайском туризме.

В Амурской области уже разработали уникальный маршрут для соседей.

«Развитие маршрута по кинофильму „Красный шелк“, который рассказывает нам историю развития Коммунистической партии в Китае с помощью нашего государства, закроет оба этих тренда», — отметила Дарья Улько, заместитель директора АНО «Агентство гостеприимства Амурской области».

Разработали программу, написали сценарий для туристов — максимально иммерсионный.

«Они станут героями исторических событий 1927 года», — отметила Ирина Палаева, руководитель проектов маркетинга региона АНО «Агентство гостеприимства Амурской области», доцент кафедры международного бизнеса и туризма Амурского государственного университета.

На улицах Благовещенска китайские туристы пока не ходят толпами, хотя до Хэйхэ рукой подать. Новый совместный фильм все может изменить. К русским в Китае особое отношение. Наши журналисты почувствовали это на себе в Пекине. Неправильно ели местный стрит-фуд. Нам тут же помогли советом.

Вот так в Китае реагируют на иностранцев — собирается сразу большая толпа. Все снимают и дают советы, как правильно есть местную еду. И как дети радуются, заметив в руках у приезжих правильные столовые приборы.

Мы такие разные и такие похожие — очень во многом. «Красный шелк» — это кино и об этом тоже. Фильм создан при участии «НМГ Кинопрокат», компании, что входит в холдинг Национальная Медиа Группа. С китайской стороны поддержку в продвижении оказывает China media Group и весь сегмент интернета Поднебесной.

Местные блоги заполнены короткими видео о премьере 4 сентября и начале показа 6 сентября.

