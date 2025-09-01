Фестиваль «Спасская башня» завершился в Москве

Грандиозным концертом на Красной площади завершился фестиваль «Спасская башня». Военные оркестры со всего мира устроили настоящее шоу у стен Кремля.

Зрители смогли оценить лучшие произведения и самые зажигательные танцы в исполнении коллективов из Буркина-Фасо, Зимбабве, Италии, Казахстана, Белоруссии, Монголии, Эфиопии, ОАЭ и Республики Сербской. А в завершении на Красную площадь вышел сводный оркестр участников фестиваля.

