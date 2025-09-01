Переговоры в машине: Путин и Моди провели двустороннюю встречу в Тяньцзине

В планах обсудить предстоящий визит российского лидера в Индию.

Путин и Моди провели двустороннюю встречу в Тяньцзине

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали двустороннюю встречу в Тяньцзине. Перед этим они более часа провели в машине российского лидера Aurus, уточнил корреспондент «Изветстий» Игорь Балдин.

«Двери Aurus открываются, более часа Нарендра Моди и Владимир Путин провели в машине. Здесь даже шутят, что переговоры уже состоялись в таком закрытом формате», — сказал он.

Индия — ближайший партнер РФ. Давление Запада не стало преградой для сотрудничества, Нью-Дели закупает у Москвы порядка 165 тонн нефти в сутки.

Встреча в Тяньцзине — первые переговоры Путина и Моди в 2025 году. Главы государств на постоянной основе поддерживают связь. В ходе этого саммита планируется обсудить подготовку к запланированному на декабрь визиту президента РФ в Индию.

Основа российско-индийских отношений — принципы особого привилегированного партнерства. Путин отметил это в ходе разговора с Моди. Премьер-министр в ответ подчеркнул, что тесное сотрудничество значимо не только для благополучия двух государств, но и для обеспечения глобального мира и безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Моди оценил прошедшую перед заседанием ШОС встречу с Путиным.

