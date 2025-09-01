Моди оценил прошедшую перед заседанием ШОС встречу с Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди положительно оценил встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Разговор состоялся перед началом заседания лидеров стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Всегда приятно встречаться с Путиным», — отметил индийский лидер.

Президент РФ успел пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином и Моди перед началом заседания ШОС. Разговор прошел в спокойной и расслабленной обстановке. Лидеры поговорили в присутствии переводчиков, в кулуарах.

Также 29 августа помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что сразу же после заседания «ШОС плюс» Путин проведет встречу с премьер-министром Индии. Всего во время визита в Китай у российского лидера было запланировано более десяти встреч.

Ранее писал 5-tv.ru, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что саммит ШОС опровергает утверждения об «изоляции» России.

