Моди оценил прошедшую перед заседанием ШОС встречу с Путиным

Президент РФ, председатель КНР и премьер-министр Индии провели небольшую беседу перед началом саммита.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Премьер-министр Индии Нарендра Моди положительно оценил встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Разговор состоялся перед началом заседания лидеров стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Всегда приятно встречаться с Путиным», — отметил индийский лидер.
Президент РФ успел пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином и Моди перед началом заседания ШОС. Разговор прошел в спокойной и расслабленной обстановке. Лидеры поговорили в присутствии переводчиков, в кулуарах.
Также 29 августа помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что сразу же после заседания «ШОС плюс» Путин проведет встречу с премьер-министром Индии. Всего во время визита в Китай у российского лидера было запланировано более десяти встреч.
Ранее писал 5-tv.ru, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что саммит ШОС опровергает утверждения об «изоляции» России.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
Читайте также
82%
Нашли ошибку?