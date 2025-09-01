Остается лидером: Lada Granta стала самой популярной отечественной моделью

Lada Granta удержала первое место по количеству продаваемых машин. Всего за семь месяцев было куплено 81,2 тысячи автомобилей, и, хотя это на 29% меньше результата прошлого года, модель остается лидером. Это следует из отчета, подготовленного аналитическим агентством «Автостат». Специалисты анализировали продажи новых автомобилей в России за январь–июль 2025 года.

На второй позиции расположилась Lada Vesta с результатом в 49,6 тысячи машин. Это на 31% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В тройку лидеров вошла Lada Niva Travel, продажи которой составили 18,7 тысячи единиц. Следом расположилась Lada Niva Legend с 18,3 тысячи проданных автомобилей. Пятую строку занял Lada Largus, показавший 21-кратный рост и достигнув отметки в 15,3 тысячи машин.

В Москве и Санкт-Петербурге эксперты также отметили увеличение продаж новых моделей. Кроссовер «Москвич 3» разошелся тиражом 7,1 тысячи единиц, но показал снижение на 24%. При этом кроссовер Solaris HC, производимый в Петербурге, продемонстрировал рост в 24 раза. Аналогичную динамику показал Xcite X-Cross 7, чьи продажи увеличились в 4 раза до 4,6 тысячи автомобилей, а также седан Solaris KRS, продажи которого выросли в 20 раз и составили 3,5 тысячи.

Замкнул десятку УАЗ «Патриот» с результатом 3,2 тысячи машин, что на 32% меньше прошлогодних показателей.

Всего за отчетный период в России было продано 219,7 тысячи новых автомобилей отечественных марок. Это на 19% ниже, чем за тот же период 2024 года. Доля российских производителей на рынке составила 33,8%.

