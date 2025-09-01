В поисках баланса: DAVA о нехватке свободного времени после рождения дочери

DAVA сообщил о нехватке свободного времени после рождения дочери

Продюсер и актер Давид Манукян, известный под псевдонимом DAVA, полностью сосредоточен на профессиональной деятельности: он снимает собственные проекты, ведет телешоу и разрабатывает новые форматы. Все эти задачи артист совмещает с обязанностями родителя. Об этом она рассказал в интервью порталу «Страсти».

«Я стараюсь расти в профессиональном плане, и это занимает все больше времени. Сейчас я часто летаю в Белоруссию для съемок, а рабочие дни, в качестве ведущего, проходят с утра до позднего вечера. Поэтому не всегда получается посещать все мероприятия. Сейчас для меня особенно важно находить баланс между работой и семейной жизнью, чтобы все успевать», — рассказал Давид.

Летом вышла комедия «Не одна дома 2», в которой DAVA сыграл роль отца, однако он пока воздерживается от подробных комментариев о родительском опыте.

«Прошло не так много времени с момента отцовства, и я пока не готов давать развернутых оценок своему опыту», — сказал актер.

Артист признавался, что с рождением дочери от певицы Мари Краймбрери почувствовал внутренний рост и стал внимательнее относиться к своим проектам, пытаясь гармонично сочетать работу и семейную жизнь.

