Путин поддержал идею Си Цзиньпина о глобальном управлении

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу председателя КНР Си Цзиньпина по созданию новой, более эффективной функциональной системы управления. Об этом глава государства заявил в ходе заседания в формате «ШОС плюс».

«Россия поддерживает инициативу председателя Си Цзиньпина и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, которые высказали наши китайские друзья», — сказал президент.

Он отметил, что с момента создания в 2001 году ШОС вносит весомый вклад в формирование атмосферы мира и безопасности на континенте. Приоритеты организации — доверие и сотрудничество.

«В этой связи мы, безусловно, внимательным образом выслушали все, что предлагается господином Си Цзиньпином по созданию новой, более эффективной функциональной системы управления», — подчеркнул Путин.

Потребность в эффективной функциональной системе управления особенно остро ощущается в условиях, когда некоторые страны не оставляют стремлений к диктату в международных делах, добавил глава государства.

