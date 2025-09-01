Путин: все больше государств стремятся сотрудничать с ШОС

|
София Головизнина
София Головизнина

Президент России сейчас находится в Китае, принимает участие в заседании Организации в формате «плюс».

Все больше стран стремятся сотрудничать с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин. По его словам, искренний интерес и внимание со стороны мирового сообщества к организации растет.

«Все больше государств стремятся к открытому и равноправному диалогу с нашей организацией», — сказал он в ходе заседания в формате «ШОС плюс».

