Путин: все больше государств стремятся сотрудничать с ШОС
Президент России сейчас находится в Китае, принимает участие в заседании Организации в формате «плюс».
Фото, видео: © РИА Новости/ Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Все больше стран стремятся сотрудничать с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин. По его словам, искренний интерес и внимание со стороны мирового сообщества к организации растет.
«Все больше государств стремятся к открытому и равноправному диалогу с нашей организацией», — сказал он в ходе заседания в формате «ШОС плюс».
