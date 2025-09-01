Полтора миллиона школьников в России впервые сели за парты 1 сентября

В этом году в первый класс пошли дети 2018-2018 годов рождения.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Первый урок в этом в учебном году — разговоры о важном. Классные руководители рассказали детям, почему так необходимо получать образование. Корреспондент «Известий» Даниил Ланков окунулся в праздничную атмосферу. Он знает, где в России прошла самая большая линейка, а где был всего один первоклассник.

В школу на свое первое 1 сентября близняшки Вика и Ника пришли в полной учебной готовности. Яркие портфели, внутри дневники и тетради.

Для кого-то это будет открытием, особенно если в семье нет своего первоклассника. В этом году в школу идут дети, внимание, 2018–2019 годов рождения. Тогда же в России прошел Чемпионат мира по футболу, а в мире начался ковид.

Сложно сказать, кто перед первым звонком волнуется больше: дети или их родители. Школьная форма, букет цветов, немного испуганные глаза — все как полагается.

И вот наконец наступает то, чего и дети, и их родители так ждали. Первый звонок.

В этом году в Петербурге 60 тысяч первоклассников. Самая большая линейка — в школе № 509 Красносельского района. Здесь 431 ученик впервые сядет за парту.

«У школы три корпуса, находимся в новом, развивающемся, застраивающемся районе. Соответственно, жилье покупают молодые семьи, у которых много маленьких детей»— рассказала директор СОШ № 509 Красносельского района Санкт-Петербурга Марина Зверева.

«Дети сейчас будут расходиться по своим кабинетам. Всего в этой школе 14 первых классов», — отметил корреспондент.

В Ленинградской области в этом году первоклассников почти 25 тысяч. К началу учебного года в Гатчине открылся новый суперсовременный образовательный центр. 1200 школьников, 47 классов. Стадион, зоны отдыха, амфитеатр, студии для творчества, научные кружки. Оценила условия для учебы председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

И если в Петербурге одна из самых больших школьных линеек в России, то в селе Ширинье, что в Ярославской области, вероятно, самая маленькая в стране. Вот он — один первоклассник местной школы.

По всей России впервые сели за парты полтора миллиона школьников. У них и первая учебная начнется уже сегодня, благо понедельник.

