Люди в черном: сын актрисы Елены Яковлевой женился во второй раз

Мария Щелканова
Денис Шальных и его избранница предстали в нестандартных свадебных нарядах.

Люди в черном: сын актрисы Елены Яковлевой женился во второй раз

Фото: Никитченко Елена/ТАСС

Сын актрисы Елены Яковлевой женился во второй раз

Сын актрисы Елены Яковлевой, бодибилдер Денис Шальных, женился во второй раз. Об этом он рассказал в социальной сети Instagram*.

Соответствующий снимок сын звезды «Каменской» выложил в личном блоге. На фотографиях пара в стильных черных свадебных нарядах, на безымянных пальцах надеты кольца, а лицо девушки скрыто. Личность избранницы Шальных не раскрывается.

Денис Шальных — бодибилдер и тату-мастер. Родился в 1992 в семье актрисы Елены Яковлевой и народного артиста РФ Валерия Шальных. Учился в Великобритании, после поступил на режиссерский факультет ГИТР, но не закончил его.

После принял участие в соревнованиях по бодибилдингу, снялся в эпизоде сериала «Склифосовский», а также создал свою рок-группу и выпустил сингл «Вес». В 2017 году женился на Виктории Мельниковой, через два года пара развелась: супруга подозревала Шальных в неверности.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сын Майкла Джексона объявил о помолвке.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

