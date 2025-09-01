Люди в черном: сын актрисы Елены Яковлевой женился во второй раз

Сын актрисы Елены Яковлевой женился во второй раз

Сын актрисы Елены Яковлевой, бодибилдер Денис Шальных, женился во второй раз. Об этом он рассказал в социальной сети Instagram*.

Соответствующий снимок сын звезды «Каменской» выложил в личном блоге. На фотографиях пара в стильных черных свадебных нарядах, на безымянных пальцах надеты кольца, а лицо девушки скрыто. Личность избранницы Шальных не раскрывается.

Денис Шальных — бодибилдер и тату-мастер. Родился в 1992 в семье актрисы Елены Яковлевой и народного артиста РФ Валерия Шальных. Учился в Великобритании, после поступил на режиссерский факультет ГИТР, но не закончил его.

После принял участие в соревнованиях по бодибилдингу, снялся в эпизоде сериала «Склифосовский», а также создал свою рок-группу и выпустил сингл «Вес». В 2017 году женился на Виктории Мельниковой, через два года пара развелась: супруга подозревала Шальных в неверности.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сын Майкла Джексона объявил о помолвке.

