Владимир Путин активно проводит переговоры на саммите ШОС

Атмосфера в Китае очень гостеприимная. Лидеры общаются в ходе заседаний, в кулуарах и даже проводят переговоры в машине. В Тяньцзине сейчас работает наш специальный корреспондент «Известий» Николай Иванов

Дипломатия ШОС — дело личное, даже дружеское. Премьер Индии берет Владимира Путина за руку. В индийской культуре это высшая степень уважения.

Подходят Путин и Моди к Си Цзиньпину. И они уже втроем о чем-то беседуют. После заседания ШОС Путин и Моди садятся в один Aurus. Проводить переговоры тет-а-тет в автомобиле, похоже, становится новым трендом. Две недели назад российский президент разговаривал так с Трампом. Теперь — с премьером Индии. Они подъезжают к отелю Ritz, здесь штаб нашей делегации. Но еще некоторое время продолжают переговоры в машине.

Путин и Моди выходят. Они разговаривали почти час. Сейчас двусторонняя встреча уже с делегациями.

Во время открытой встречи лидеры говорят о достижениях.

«Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах», — отметил президент РФ Владимир Путин.

«В декабре текущего года 1 миллиард 400 миллионов индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами», — заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Тот же дружеский тон на переговорах с Эрдоганом. Владимир Путин отметил совместные энергетические проекты: атомную станцию «Аккую», поставки газа по «Турецкому» и «Голубому» потокам. И, конечно, посреднические услуги Анкары.

«На стамбульской площадке с мая этого года прошло уже три раунда прямых российско-украинских переговоров, которые позволили продвинуться в решении ряда практических вопросов в гуманитарной сфере. Уверен, что особая роль Турции в этих делах будет востребована и далее», — заявил Путин.

На заседании совета глав ШОС российский президент говорит о необходимости защищать нас от несправедливого давления извне. Речь о шантаже Запада, Когда даже валюты и платежные системы становятся инструментом грязных манипуляций.

«Во взаиморасчетах все шире используются национальные валюты. Мы выступаем за выпуск совместных облигаций государств-членов, за создание в ШОС собственной платежно-расчетной и депозитарной инфраструктуры, за формирование Банка совместных инвестиционных проектов. Все это позволит повысить эффективность наших экономических обменов, обезопасить их от колебаний внешней конъюнктуры», — подчеркнул российский лидер.

Председатель КНР Си Цзиньпин согласен: блоковое мышление — это не наш путь.

«Всегда стоим на стороне международной справедливости, выступаем за толерантность и взаимодополнение цивилизаций против гегемонии и политики силы. Мы играем достойную роль в поддержании мира и развития на планете», — подчеркнул председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Именно привычка к доминированию и полное игнорирование интересов России привело к тому, что Запад совершил госпереворот на Украине, потому что предыдущий президент был несговорчив по поводу вступления в НАТО.

«Я был всегда категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО. Я всегда четко и отчетливо понимал, что это катастрофа для Украины, это путь в никуда. Это прямая дорога к гражданской войне», — отметил экс-президент Украины Виктор Янукович.

Теперь для решения украинского конфликта нужно устранить первопричины.

«Мы широко ценим усилия и предложения Китая, Индии, других наших стратегических партнеров, призванные содействовать урегулирования украинского кризиса. Отмечу, что понимание, достигнутое на недавней российско-американской встреча в верхах на Аляске, надеюсь, также идет в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине», — отметил Путин.

Линия Запада на конфронтацию должна быть исключена из политики и экономики. Этот тезис — в основе Тяньцзинской декларации.

«И думается, что именно ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль в усилиях по формированию в мире более справедливой и равноправной системы глобального управления, которая основывалась бы на примате международного права и ключевых положениях устава ООН», — добавил российский президент.

Это то, за что Россия последовательно выступает уже много лет.

Именно принципы справедливости и равноправия так привлекают все больше стран. Которые устали от навязчивого прессинга Запада. Сейчас в ШОС на рассмотрении заявки от десяти государств на участие в качестве наблюдателя или партнера.

«Все страны ШОС чувствуют на себе давление Запада и понимают, что независимо от тех или иных политических проблем, санкционный механизм, механизм давления будет использоваться исключительно как такая возможность неправедной, недобросовестной конкуренции. Это действие рождает противодействие, они заставляют нас быстрее двигаться», — отметил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Здесь у всех — позитивный настрой. Это в принципе главный итог саммита. Который подводит черту под многовековым доминированием Запада.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.