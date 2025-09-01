Губернатор Дрозденко: в этом году в Ленобласти появится 12 новых школ

Одно из самых современных образовательных учреждений на северо-западе страны открылось в Гатчине.

В Гатчине к началу учебного года двери для учеников распахнула одна из самых современных школ на всем северо-западе страны. В ней есть все: от научных классов и лабораторий до спортплощадок и зон отдыха. На первой линейке побывала спикер Совета Федерации, отметив, что Ленобласть сегодня в лидерах по строительству школ.

«Надо тиражировать такие школы не только в Ленобласти, но в и России. Знаю, что вы личное огромное внимание уделяете сфере образования. Построено огромное количество новых школ детсадов, настолько мощно выстроена система социальной поддержки. Выросло в два раза количество многодетных семей», — отметила глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«Мы по-хорошему вынуждены строить много объектов социалки. Вот за последние десять лет построили 160 объектов только школ и детсадов. Мы даже заспорили с моей командой, какая школа лучше, эта или муринская», — заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Александр Дрозденко отметил, что только в этом году в области появится 12 новых школ. А всего же одновременно строится полсотни образовательных объектов.

