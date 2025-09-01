Баланова: сотрудничество НМГ и «Синьхуа» перешло на новый уровень
Подписанное соглашение подразумевает стажировки журналистов, обмен контентом и создание новых медиаформатов.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Во время визита Владимира Путина в Китай Национальная Медиа Группа (НМГ) подписала соглашение с «Синьхуа» — главным информагентством КНР и одним из крупнейших в мире.
Оно освещает новости на семи языках, в том числе на русском, арабском и японском. Российский медиахолдинг и раньше сотрудничал с «Синьхуа», но теперь это будет масштабнее. Как рассказала гендиректор НМГ Светлана Баланова, соглашение предполагает стажировку журналистов, обмен технологиями, контентом, а главное — возможность создания новых медиаформатов.
«Новое соглашение, даст нам возможность разрабатывать эти новые подходы. Конечно, это не самое начало нашего сотрудничества с „Синьхуа“, мы уже давно с ними сотрудничаем. Но это новый этап, где мы переходим на новый уровень взаимодействия, что, собственно, и подчеркивает тот общий культурный трек, который есть сегодня между нашими странами», — подчеркнула генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.
