Собянин рассказал, как московские предприниматели помогают бойцам

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 17 0

Бизнесмены осуществляют прямые финансовые переводы, организуют поставки гуманитарных грузов, а также оказывают социальные услуги семьям военнослужащих.

Собянин рассказал, как московские предприниматели помогают бойцам

Фото: © РИА Новости/

Московские предприниматели оказывают поддержку в зоне специальной военной операции (СВО). Это комплексная и системная помощь — от прямых финансовых переводов и поставок критически важной техники до организации гуманитарных грузов и оказания социальных услуг семьям военнослужащих, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

«Например, представитель московского маркетингового агентства собрал и направил 55 миллионов рублей на нужды СВО. Лично съездил 23 раза, чтобы доставить все необходимое на фронт. Оказывает системную помощь нескольким бригадам и батальонам», — отметил Сергей Собянин.

Другой предприниматель — участница спецпроекта «Время возможностей» организует регулярные сборы гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Еще она предоставляет скидки на занятия детям участников специальной военной операции.

«Спасибо каждому за эту неоценимую помощь фронту. За широту души и готовность в любое время поддерживать тех, кто на передовой. Не только словом, но и делом», — подчеркнул Мэр Москвы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 
 

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.43
0.10 94.38
0.33
Стражи кармы в противостоянии с Солнцем: финансовый гороскоп на осень 202...

Последние новости

22:50
«Ситуация останется напряженной»: стоимость газа в Европе нестабильна
22:31
Собянин рассказал, как московские предприниматели помогают бойцам
22:06
Владимир Путин прибыл в Пекин
21:59
«Ветра посекут кожу»: что может случиться с телом Наговициной в горах
21:47
Снова за парту: как звезды шоу-бизнеса проводили детей в школу 1 сентября
21:29
Александр Петров станет хозяином легендарного «Форта» на СТС

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: санкционный СПГ из России подарил Европе надежду
Дмитриев: саммит ШОС опровергает утверждения об «изоляции» России
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025