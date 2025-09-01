Собянин рассказал, как московские предприниматели помогают бойцам

Московские предприниматели оказывают поддержку в зоне специальной военной операции (СВО). Это комплексная и системная помощь — от прямых финансовых переводов и поставок критически важной техники до организации гуманитарных грузов и оказания социальных услуг семьям военнослужащих, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

«Например, представитель московского маркетингового агентства собрал и направил 55 миллионов рублей на нужды СВО. Лично съездил 23 раза, чтобы доставить все необходимое на фронт. Оказывает системную помощь нескольким бригадам и батальонам», — отметил Сергей Собянин.

Другой предприниматель — участница спецпроекта «Время возможностей» организует регулярные сборы гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Еще она предоставляет скидки на занятия детям участников специальной военной операции.

«Спасибо каждому за эту неоценимую помощь фронту. За широту души и готовность в любое время поддерживать тех, кто на передовой. Не только словом, но и делом», — подчеркнул Мэр Москвы.

