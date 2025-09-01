Президент РФ Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Кортеж российского лидера приехал в государственную резиденцию Дяоюйтай, сообщил ТАСС. Путь от Тяньцзина до столицы КНР занял около одного часа и десяти минут.

После прибытия у Владимира Путина запланировано несколько часов для отдыха, после чего начнется интенсивная рабочая программа. Во вторник пройдут переговоры между Россией и Китаем, состоится трехсторонняя встреча с участием Монголии, а также ряд двусторонних контактов.

Заседание Совета глав государств — участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) началось в воскресенье, 31 августа. Саммит проходит в китайском городе Тяньцзинь. Он продлится до 1 сентября и может стать, по словам посла КНР в России Чжана Ханьхуэйя, наиболее масштабным за всю историю существования организации.

