Улыбайтесь уверенно: названы наиболее важные для здоровья зубов витамины

Стоматолог Изгарева: витамин D — залог крепких и здоровых зубов

Чтобы сохранить здоровье зубов, необходим витамин D. Об этом в беседе с Газета.ру сообщила вице-президент РАОиБС, CEO «Лайт Инсайт», стоматолог, хирург-пародонтолог и лектор Олеся Изгарева.

«Чтобы фосфор и кальций хорошо усваивались и укрепляли зубы, челюсть и кости, организму нужен витамин D», — заявила врач.

Стоматолог рассказала, что суточную норму витамина можно получить из солнечного света, а также из семги, сыра и молока, однако последнее плохо усваивается у взрослых.

Изгарева отметила, что из-за дефицита витамина С ослабляются стенки сосудов, что повышает шансы кровоточивости десен и расшатывания зубов. Чтобы это предотвратить, нужно добавить в рацион свежие фрукты и ягоды.

Хирург-пародонтолог добавила, что нехватка витамина B12 может вызвать появление язв во рту, жжение языка и воспаление слизистой. В то же время употребление в пищу говядины, рыбы и яиц практически исключает этот риск.

Недостаток в организме витамина А, по словам Изгаревой, может привести к воспалению десен. В таком случае нужно добавить в свой рацион морковь и перец.

Стоматолог также предупредила о важности сдавать анализы на витамины.

