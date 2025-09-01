Улыбайтесь уверенно: названы наиболее важные для здоровья зубов витамины

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 34 0

Нередко источник проблем кроется в недостатке всего одного конкретного вещества.

Улыбайтесь уверенно: названы наиболее важные для здоровья зубов витамины

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Стоматолог Изгарева: витамин D — залог крепких и здоровых зубов

Чтобы сохранить здоровье зубов, необходим витамин D. Об этом в беседе с Газета.ру сообщила вице-президент РАОиБС, CEO «Лайт Инсайт», стоматолог, хирург-пародонтолог и лектор Олеся Изгарева.

«Чтобы фосфор и кальций хорошо усваивались и укрепляли зубы, челюсть и кости, организму нужен витамин D», — заявила врач.

Стоматолог рассказала, что суточную норму витамина можно получить из солнечного света, а также из семги, сыра и молока, однако последнее плохо усваивается у взрослых.

Изгарева отметила, что из-за дефицита витамина С ослабляются стенки сосудов, что повышает шансы кровоточивости десен и расшатывания зубов. Чтобы это предотвратить, нужно добавить в рацион свежие фрукты и ягоды.

Хирург-пародонтолог добавила, что нехватка витамина B12 может вызвать появление язв во рту, жжение языка и воспаление слизистой. В то же время употребление в пищу говядины, рыбы и яиц практически исключает этот риск.

Недостаток в организме витамина А, по словам Изгаревой, может привести к воспалению десен. В таком случае нужно добавить в свой рацион морковь и перец.

Стоматолог также предупредила о важности сдавать анализы на витамины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

 

 

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.43
0.10 94.38
0.33
Стражи кармы в противостоянии с Солнцем: финансовый гороскоп на осень 202...

Последние новости

0:38
«Я красивый?» — Принц Гарри недоволен своей внешностью
0:13
«Особая магия, которая захватывает»: о какой профессии Серябкина мечтала в детстве
23:49
Два человека пострадали в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
23:30
Улыбайтесь уверенно: названы наиболее важные для здоровья зубов витамины
23:09
«Вирус массово распространен»: как защититься от лихорадки чикунгунья
22:50
«Ситуация останется напряженной»: стоимость газа в Европе нестабильна

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: санкционный СПГ из России подарил Европе надежду
Дмитриев: саммит ШОС опровергает утверждения об «изоляции» России
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025