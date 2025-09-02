Осадков не ожидается? Погода в Центральной России на этой неделе

Вильфанд: дождь пройдет в трех субъектах страны

В Центральной России осадков не предвидится практически до конца текущей недели. Подробнее об этом в беседе с РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Центре европейской территории практически в течение всей недели осадков не ожидается», — отметил он.

При этом, по словам специалиста, кратковременные дожди могут пройти в двух российских субъектах — в Костромской и Ярославской областях. Помимо этого, метеоролог добавил, что осадков стоит ждать и в Северо-Западном федеральном округе.

До этого Вильфанд рассказывал, что температура воздуха во всех регионах страны, исключая Чукотку, будет превышать норму в течение десяти дней. Эксперт подчеркивал, что этот период, начавшийся 29 августа, может растянуться до 7 сентября.

