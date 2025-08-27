Погода рушит иммунитет: как не развалиться при резкой смене сезонов

Мария Щелканова
Мария Щелканова

Чем помочь своему организму в этот период?

Смена сезона атакует: эксперт рассказала как защитить себя от вирусов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Врач Уланкина: четкий распорядок дня поможет пережить резкую смену сезонов

Резкая смена сезонов погоды влияет не только на эмоциональное состояние, но и на работу иммунной системы. В такие периоды возрастает распространение инфекционных заболеваний и снижается жизненная энергия. О том, как поддержать организм, рассказала Life.ru врач Ольга Уланкина.

По словам эксперта, необходимо выстроить четкий график на день. Так организму будет проще справляться с внешними факторами.

«Главный совет — дать организму максимум стабильности. Человек не может влиять на атмосферное давление или тучи за окном, но вполне может контролировать свое питание, сон, физнагрузки», — заявила она.

В расписании должно быть место для полноценного сна, минимум семь часов. Рацион питания должен состоять из продуктов, богатых белком, витаминами C и D, цинком, омега-3, жирными кислотами, а также из овощей и фруктов.

Активное время на свежем воздухе также поможет справиться с хандрой и укрепит иммунитет.

