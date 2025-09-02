«До драк и слез»: сыну Анны Калашниковой сломали нос в школе
Мальчика пришлось перевести на домашнее обучение.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Певица Анна Калашникова рассказала о травле своего ребенка сверстниками
Сыну певицы Анна Калашникова сломали нос в школе. Об этом знаменитая мама рассказала в беседе с News.ru.
По ее словам, инцидент произошел в 2023 году. Из-за нанесенной травмы мальчику сделали операцию, после чего ему пришлось восстанавливаться дома. Он проходил обучение в онлайн-формате.
«С травлей столкнулись в предыдущей школе — до драк и слез. Ему повредили нос: пришлось делать операцию, чтобы восстановить дыхание», — вспомнила исполнительница.
При этом она отметила, что трудностей с мотивацией на домашнем обучении у ее сына не было. Мама дала наставление наследнику о том, что полученные знания пригодятся ему в будущем.
С учебой школьник справляется на отлично. Он окончил третий класс с одними пятерками.
Единственный недостаток, по мнению Калашниковой, в занятиях сына — большой объем информации для самостоятельного изучения.
«Очень большая программа домашних заданий на лето была, все три месяца учились с бабушкой», — пояснила она.
Ранее, писал 5-tv.ru, Анна Калашникова рассказала о ежемесячных тратах.
