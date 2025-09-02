«До драк и слез»: сыну Анны Калашниковой сломали нос в школе

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 32 0

Мальчика пришлось перевести на домашнее обучение.

Сыну Анны Калашниковой сломали нос в школе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Анна Калашникова рассказала о травле своего ребенка сверстниками

Сыну певицы Анна Калашникова сломали нос в школе. Об этом знаменитая мама рассказала в беседе с News.ru.

По ее словам, инцидент произошел в 2023 году. Из-за нанесенной травмы мальчику сделали операцию, после чего ему пришлось восстанавливаться дома. Он проходил обучение в онлайн-формате.

«С травлей столкнулись в предыдущей школе — до драк и слез. Ему повредили нос: пришлось делать операцию, чтобы восстановить дыхание», — вспомнила исполнительница.

При этом она отметила, что трудностей с мотивацией на домашнем обучении у ее сына не было. Мама дала наставление наследнику о том, что полученные знания пригодятся ему в будущем.

С учебой школьник справляется на отлично. Он окончил третий класс с одними пятерками.

Единственный недостаток, по мнению Калашниковой, в занятиях сына — большой объем информации для самостоятельного изучения.

«Очень большая программа домашних заданий на лето была, все три месяца учились с бабушкой», — пояснила она.

Ранее, писал 5-tv.ru, Анна Калашникова рассказала о ежемесячных тратах.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.43
0.10 94.38
0.33
Стражи кармы в противостоянии с Солнцем: финансовый гороскоп на осень 202...

Последние новости

5:00
Патология или аномалия? Названа причина лактации из подмышек при кормлении
4:41
Флотилия экоактивистки Тунберг возобновила путь к сектору Газа
4:24
Минимум преступлений: назван самый безопасный регион России в 2024 году
4:02
За рулем по-настоящему: водителей научат ездить на автобазах
4:01
В Пекине построят китайско-российский центр торговли, экономики и культуры
4:00
Экономика на местах: как регионы России укрепляли самостоятельность в 2025 году

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: санкционный СПГ из России подарил Европе надежду
Владимир Путин прибыл в Пекин
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025