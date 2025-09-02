Флотилия экоактивистки Тунберг возобновила путь к сектору Газа

Флотилия шведской экоактивистки Греты Тунберг, везущая гуманитарию помощью в сектор Газа, возобновила свое движение после вынужденной остановки в порту Барселоны по причине плохих погодных условий. Об этом стало известно из материала испанской газеты La Vanguardia.

В источнике упомянули, что в море корабли вышли примерно в 17:30 по местному времени. Текущая попытка уже четвертая, которую предпринимает Тунберг, чтобы прорвать блокаду Израиля вокруг анклава в 2025 году.

Группа активистов назвала себя Global Sumud Flotilla с отсылкой на палестинскую концепцию стойкости. В инициативе участвуют люди из 44 стран. К кораблям Тунберг присоединятся еще около 70 судов. Добраться до берегов Газы организация собирается к 14 или 15 сентября.

За день до этого направлявшееся в сектор Газа судно активистов с Гретой Тунберг остановилось из-за шторма.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Израиле захотели поместить Грету Тунберг в тюрьму для террористов. С такой инициативой выступил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. При этом суда флотилии, которые направляются к сектору Газа, он призвал конфисковать в пользу израильских силовиков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX