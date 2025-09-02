В Приднестровье отмечают 35 лет независимости

Впервые за четыре года в Тирасполе пройдет военный парад.

Фото, видео: © РИА Новости/Артем Кулекин; 5-tv.ru

Во время выступления глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен скромно умолчала, что именно попытка Молдавии в начале 1990-х отказаться от собственного суверенитета и вернуться под контроль Бухареста и стала причиной Приднестровского конфликта. Ведь именно сегодня республика отмечает свой день независимости. В этом году — юбилей: 35 лет.

Праздничная программа охватывает все города. Кульминация — в Тирасполе. Здесь после возложения цветов и церемонии поднятия флага впервые за четыре года пройдет военный парад, символ того, что Приднестровье уверенно заявляет о своем праве на самостоятельность. И все это на фоне постоянного давления из Кишинева.

