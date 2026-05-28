Взрывоопасная энергия: что не так с пауэрбанками

Россию накрыла волна взрывающихся пауэрбанков. Все чаще они становятся причиной пожаров, причем не только в квартирах. Например, в Сургуте устройство вспыхнуло прямо в лифте, эти кадры облетели всю страну, девушка едва выбралась из огненной ловушки.

Трагедией могли закончиться как минимум несколько авиаперелетов, зарядные устройства загорались прямо на борту лайнеров. Зачастую причина — так называемый «тепловой разгон», но не только он. Что это значит и как себя обезопасить, расскажет корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

В четыре утра Арина проснулась от взрыва прямо в спальне. Пауэрбанк всю ночь стоял на зарядке и настолько набрался энергии, что держать ее в себе уже не смог.

«Открыла глаза, увидела огонь. Обесточили дом, взяли мокрое полотенце, накрыли пауэрбанк», — рассказала пострадавшая Арина.

Вся комната была в едком дыму. Миди-клавиатура сгорела вместе с пауэрбанком. И это еще повезло. Петербуржцу Никите Попову — нет. Когда вспыхнул портативный аккумулятор, и дочь дома была, и пожарные через пять минут прибыли — но квартира выгорела дотла. Пауэрбанк был старенький, но мощный. Заряжал хорошо и быстро, поэтому и не выбрасывали.

«В какой-то момент то ли уронил, то ли сильно ударил, и он чуть-чуть вздулся. С этого момента надо было с ним проститься», — поделился пострадавший Никита Попов.

Проститься пришлось с квартирой — на такой ремонт у семьи денег не было.

А в истории из Сургута материальные потери минимальные — один рюкзак. А вот психологические… от одного просмотра видео — чуть ли не новая фобия. Хуже момента не придумать: пауэрбанк вспыхнул, когда двери лифта уже закрылись. Девушка могла получить серьезные ожоги и вовсе задохнуться в маленьком помещении.

«Очень сильно повезло. Помимо теплоты, которую аккумуляторы дают, они еще дают темный дым, которым невозможно дышать. В этом вся опасность — его нужно выбрасывать куда-то на улицу», — пояснил директор сервисного центра Афсун Гаджиев.

Устройство по сути простейшее: сама батарея, что хранит энергию, и чип-контроллер, который ее регулирует. Но контрафакта сегодня — море. Его собирают в кустарных мастерских из списанного брака и старых, отслуживших свое деталей.

«Вот эта внешняя изоляция, если она повреждается, то у нас происходит разгерметизация банки и начинаются химические процессы, которые как раз приводят к тому, что они воспламеняются и взрываются», — объяснил старший инженер ремонтной компании Арсен Аванесян.

При повреждении литиевый аккумулятор может уйти в так называемый «термический разгон»: внутри выделяются горючие газы и кислород, из-за чего батарея продолжает гореть даже без доступа воздуха.

И ваш личный пауэрбанк уже сейчас может представлять опасность. Поврежден или вздулся аккумулятор, например, а вы об этом и не узнаете, ведь сегодня эти устройства скрыты в корпусе — сами вы его не вскроете.

Особенно страшно, если такое происходит в самолете. Рейс Петербург — Якутск. На высоте девяти тысяч метров — взрыв, затем дым. В детском рюкзаке вспыхнул пауэрбанк.

Новые правила провоза таких устройств в самолетах 20 мая опубликовал Минтранс России. Пауэрбанки можно брать только в ручную кладь, чтобы они всегда были под присмотром. А с батареями более 160 ватт-часов в самолет не пустят вовсе. На земле использовать их тоже нужно внимательно: обращать внимание на треск и шипение, а еще на сладковатый химический запах — это может означать утечку электролита.

