Недоглядели: двое осужденных сбежали из СИЗО в Екатеринбурге
Работников изолятора обвиняют в халатности, возбуждено уголовное дело.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Двое осужденных сбежали из СИЗО в Екатеринбурге
Уголовное дело возбуждено в Екатеринбурге после побега двух осужденных из СИЗО № 1. Пока что работников изолятора обвиняют лишь в халатности.
Как считает следствие, они недосмотрели за беглецами — Александром Черепановым и Иваном Корюковым. Их арестовали в 2023 году за попытку поджога военкомата. А накануне, по одной из версий, они сбежали через крышу. Следователи проверяют кровли изолятора и соседних зданий.
А в самом СИЗО усилили режим и ограничили доступ адвокатам. Заключенных разыскивает полиция.
