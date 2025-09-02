Недоглядели: двое осужденных сбежали из СИЗО в Екатеринбурге

Работников изолятора обвиняют в халатности, возбуждено уголовное дело.

Двое осужденных сбежали из СИЗО в Екатеринбурге

Уголовное дело возбуждено в Екатеринбурге после побега двух осужденных из СИЗО № 1. Пока что работников изолятора обвиняют лишь в халатности.

Как считает следствие, они недосмотрели за беглецами — Александром Черепановым и Иваном Корюковым. Их арестовали в 2023 году за попытку поджога военкомата. А накануне, по одной из версий, они сбежали через крышу. Следователи проверяют кровли изолятора и соседних зданий.

А в самом СИЗО усилили режим и ограничили доступ адвокатам. Заключенных разыскивает полиция.

