Патология или аномалия? Названа причина лактации из подмышек при кормлении

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 129 0

Подобное происходит очень редко — учеными зафиксировано несколько случаев.

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Iuliia Zavalish; 5-tv.ru

Гинеколог Милютина: добавочные доли молочной железы устраняют при дискомфорте

После родов подмышки могут так же, как и грудь, источать молоко. Подробнее о причинах недуга в беседе с 5-tv.ru рассказала акушер-гинеколог Мария Милютина.

По словам врача, подобное происходит очень редко, и за период 20-летней практики сама специалист не сталкивалась с этим. Однако эксперт подтвердила, что произойти такая ситуация может. Лактация из подмышек связана с тем, что бывают добавочные доли молочных желез.

«На ультразвуке не так редко мы их видим. Но такое, чтобы они имели еще самостоятельные протоки, которые открываются на коже, бывает редко. Теоретически, это нельзя назвать патологией. Это аномалия развития», — пояснила собеседница.

Гинеколог посоветовала обращаться к специалистам, чтобы установить причину.

«Специалист, скорее всего скажет, что это добавочная доля молочной железы. А дальше можно, конечно, удалять эти добавочные доли», — добавила Милютина.

Однако она подчеркнула, что, если лактация не длительная, то и врачебного вмешательства не потребуется.

Ранее 5-tv.ru писал о том, когда нужно отлучать ребенка от грудного вскармливания.

