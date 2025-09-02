Красота или жизнь? Почему беременным нельзя использовать средства с ретиноидами

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 767 0

Эти препараты активно используют для лечения акне.

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Elena Sikorskaya; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дерматолог Галлямова: последствий для плода после завершения курса ретиноида нет

Лечение тяжелых форм акне проводят с помощью изотретинаина, производного от витамина А. Этот препарат, известный как ретиноид, противопоказан при беременности. Подробнее об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала дерматолог Юлия Галлямова.

«В инструкции строго сказано, что беременеть на фоне этого препарата нельзя. То есть во время клинических исследований было установлено, что препарат воздействует на развитие плода, в частности, на головной мозг», — пояснила эксперт.

Исследования доказывают, что риск возникновения тяжелых врожденных пороков в первом триместре беременности составляет около 20-35%. При этом возникает шанс самопроизвольного аборта и спектр аномалий плода.

«Поэтому, когда врачи назначают препарат, они предупреждают пациенток, что нужно использовать двойной метод контрацепции, чтобы на фоне лечения не забеременеть», — подчеркнула дерматолог.

Если при терапии ретиноидами женщина узнает о том, что ждет ребенка, то следует незамедлительно отказаться от препарата.

 

Уход за кожей во время беременности

Крема, сыворотки и другие уходовые средства для наружного применения требуют знания концентрации вещества. Содержание ретинола 0,5% — 1% — высокое, поэтому препараты с таким объемом вещества беременным лучше не применять. По словам экспертов, концентрация вещества, которое впитывается через кожу, слишком мала, чтобы навредить будущему малышу.

Ранее 5-tv.ru писал о важных компонентах в составе косметических средств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.43
0.10 94.38
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:50
Польза ошибок: как помочь ребенку справиться с первой двойкой
6:35
Песков назвал устаревшей политическую модель Запада
6:33
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине
6:32
Силуанов: Китай остается ключевым торговым партнером России
6:26
Родственники фигурантов дела о теракте в «Крокусе» прекратили с ними общение
6:17
Путин: Россия искренне стремится к развитию отношений с Монголией и Китаем

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: санкционный СПГ из России подарил Европе надежду
Патология или аномалия? Названа причина лактации из подмышек при кормлении
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025