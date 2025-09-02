Красота или жизнь? Почему беременным нельзя использовать средства с ретиноидами
Эти препараты активно используют для лечения акне.
Фото, видео: www.globallookpress.com/ Elena Sikorskaya; 5-tv.ru
Дерматолог Галлямова: последствий для плода после завершения курса ретиноида нет
Лечение тяжелых форм акне проводят с помощью изотретинаина, производного от витамина А. Этот препарат, известный как ретиноид, противопоказан при беременности. Подробнее об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала дерматолог Юлия Галлямова.
«В инструкции строго сказано, что беременеть на фоне этого препарата нельзя. То есть во время клинических исследований было установлено, что препарат воздействует на развитие плода, в частности, на головной мозг», — пояснила эксперт.
Исследования доказывают, что риск возникновения тяжелых врожденных пороков в первом триместре беременности составляет около 20-35%. При этом возникает шанс самопроизвольного аборта и спектр аномалий плода.
«Поэтому, когда врачи назначают препарат, они предупреждают пациенток, что нужно использовать двойной метод контрацепции, чтобы на фоне лечения не забеременеть», — подчеркнула дерматолог.
Если при терапии ретиноидами женщина узнает о том, что ждет ребенка, то следует незамедлительно отказаться от препарата.
Уход за кожей во время беременности
Крема, сыворотки и другие уходовые средства для наружного применения требуют знания концентрации вещества. Содержание ретинола 0,5% — 1% — высокое, поэтому препараты с таким объемом вещества беременным лучше не применять. По словам экспертов, концентрация вещества, которое впитывается через кожу, слишком мала, чтобы навредить будущему малышу.
