Силуанов: Китай остается ключевым торговым партнером России

Мария Гоманюк
Эксклюзив

Товарооборот между двумя странами уже превысил 240 миллиардов долларов.

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Китай по-преждему является ключевым торговым партнером России, а объем сотрудничества между государствами будет лишь расти. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, комментируя трехсторонний формат встречи России, Китая и Монголии.

При этом Силуанов отметил, что товарооборот между Китаем и Россией уже превысил 240 миллиардов долларов.

По его словам, сотрудничество распространяется на широкий спектр направлений, в числе которых энергетика, финансы и инвестиции. У стран, как пояснил министр финансов РФ, есть множество перспективных точек соприкосновения, в то время как каждая из них развивается последовательно.

«Что касается платежной системы, мы говорим о наличии общих финансовых институтов. Недавно было принято решение о продолжении финансирования российских проектов, и это очень важно», — добавил министр.

Ранее представители России, Китая и Монголии подтвердили намерение активизировать сотрудничество в транспортной, энергетической и финансовой сферах в рамках многостороннего формата.

Ранее, писал 5-tv.ru, трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии началась в Пекине.

