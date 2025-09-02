Силуанов: Китай остается ключевым торговым партнером России

Китай по-преждему является ключевым торговым партнером России, а объем сотрудничества между государствами будет лишь расти. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, комментируя трехсторонний формат встречи России, Китая и Монголии.

При этом Силуанов отметил, что товарооборот между Китаем и Россией уже превысил 240 миллиардов долларов.

По его словам, сотрудничество распространяется на широкий спектр направлений, в числе которых энергетика, финансы и инвестиции. У стран, как пояснил министр финансов РФ, есть множество перспективных точек соприкосновения, в то время как каждая из них развивается последовательно.

«Что касается платежной системы, мы говорим о наличии общих финансовых институтов. Недавно было принято решение о продолжении финансирования российских проектов, и это очень важно», — добавил министр.

Ранее представители России, Китая и Монголии подтвердили намерение активизировать сотрудничество в транспортной, энергетической и финансовой сферах в рамках многостороннего формата.

Ранее, писал 5-tv.ru, трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии началась в Пекине.

