В Забайкалье ФСБ задержала пожарного по делу о терроризме и госизмене

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 22 0

Он обвиняется в распространении призывов к терактам и сотрудничестве с иностранными спецслужбами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сотрудники ФСБ в Забайкальском крае задержали 33-летнего мужчину, служившего в одной из пожарных частей региона. Ему вменяют государственную измену и публичные призывы к террористической деятельности. Об этом сообщает УФСБ по Забайкальскому краю.

В службе уточнили, что мужчина, находясь на службе в пожарной части, использовал Интернет для публикации призывов к совершению террористических актов на территории России.

По версии следствия, задержанный действовал по указанию СБУ, собирал персональные сведения о военнослужащих Вооруженных сил России, а также передавал данные коллег, которые выражали поддержку специальной военной операции.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям: о публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и о государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Днем ранее стало известно о задержании жителя Тамбовской области, которого подозревают в подготовке диверсий на территории России по заданию украинских спецслужб.

Во время допроса мужчина пояснил, что примерно год назад в социальных сетях завел переписку с людьми, которые, по его словам, разделяли его взгляды. По его словам, в октябре 2024 года к нему обратился человек из украинских спецслужб, представившийся Александром. В разговоре тот предложил ему дополнительный заработок, и россиянин согласился.

