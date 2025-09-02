Трамп анонсировал выступление, но не раскрыл его тему: «В два часа дня»

К освещению события будут допущены представители пула журналистов Белого дома.

Roll Call: Трамп выступит с заявлением на необъявленную тему вечером 2 сентября

Фото: Reuters/Win McNamee

Трамп выступит с заявлением на необъявленную тему

Президент США Дональд Трамп вечером во вторник, 2 сентября, в 21:00 по московскому времени обратится к гражданам с заявлением. Выступление состоится в Овальном кабинете Белого дома. Это следует из рабочего расписания американского лидера, опубликованного на Roll Call.

«В два часа дня (21.00 мск. — Прим.ред.) президент делает заявление», — сказано в документе.

При этом уточняется, что к освещению события будут допущены представители пула журналистов Белого дома.

Накануне в сети активно распространялись слухи о здоровье Трампа. Сам президент публично их опроверг, заявив, что чувствует себя превосходно.

«Никогда в жизни не ощущал себя так хорошо, как сейчас. Теперь округ Колумбия и Вашингтон — это зоны, свободные от преступности! Этого удалось добиться всего за 12 дней!» — написал он в своей соцсети Truth Social.

Разговоры о состоянии здоровья американского лидера усилились на фоне его длительного отсутствия на публике и редких сообщений в соцсетях. В некоторых публикациях даже появлялись домыслы о его смерти.

Дополнительным поводом для спекуляций стало заявление вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что он готов взять на себя полномочия главы государства, если с Трампом что-то произойдет. Однако представители Белого дома уже выступили с опровержением подобных сообщений.

