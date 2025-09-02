Раздельный сон: женщины отказываются делить кровать с мужчинами

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 34 0

Представительницы прекрасного пола рассказали, почему лучше высыпаются в одиночестве.

Фото: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger

Женщины отказываются от сна с мужчинами из-за храпа

Большая часть россиянок страдают бессонницей из-за партнеров и спят отдельно от них. Об этом заявило издание Life.ru, ссылаясь на результаты исследования ORMATEK.

По результатам опроса, наиболее распространенна женская бессонница, вызванная тревожностью. Девушки больше склонны переживать за семью, партнера, детей — 67%, нежели мужчины — 30%.

Также уточняется, что женскому полу комфортнее проводить ночь наедине с собой и спать отдельно.

«Женщины ценят простор во время сна. Почти 80% ответили, что они с партнером спят раздельно, чтобы лучше высыпаться, не слышать храпа и не чувствовать движений. Среди мужчин таких оказалось только 7%. Больше половины выбирают большую кровать, даже если спят в одиночестве. А 59% никогда не делятся своим одеялом с возлюбленным», — заявили в исследовании.

Кроме того, респонденты рассказали, чем занимаются, если не могут уснуть более 30 минут. Так, большая часть начинает заниматься домашними делами или саморазвитием, а меньшая часть смотрит видео или кино. А еще поделились мнением о том, что улучшает качество сна: удобный матрас, приятное к телу постельное белье, отсутствие света и звука.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как взбодриться после бессонной ночи без кофе.

Раздельный сон: женщины отказываются делить кровать с мужчинами
