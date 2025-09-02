Первый поезд для высокоскоростной железной дороги начали строить на Урале

Специалисты завода заварили первый шов на вагоне будущего состава.

На Урале сегодня дали старт строительству первого поезда для новой высокоскоростной железной дороги (ВСМ) Москва-Петербург.

Церемония прошла по видеосвязи с участием вице-премьера Виталия Савельева, а также министра промышленности и торговли Антона Алиханова. По команде специалисты завода заварили первый шов на кузове будущего состава, который сможет развивать скорость до 400 километров в час. Для этого использовали специальную роботизированную установку. Всего в головном поезде 15 тысяч элементов. Многие из них в России изготавливаются впервые.

«Сварка поезда прошла успешно. И мы очень надеемся, пока мы идем в графике, что к 2028-му году у нас будет построено и передано в эксплуатацию 28 высокоскоростных поездов. И дальше мы идем по графику и наращиваем усилия по строительству. В кооперации по строительству поезда участвует более 150 подрядных организаций РФ и 36 субъектов РФ», — рассказал заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев.

Первый поезд обещают построить за два года. После этого он сразу отправится на комплексные испытания, которые будут проводить уже на готовых участках новой железной дороги.

Первый поезд для высокоскоростной железной дороги начали строить на Урале
