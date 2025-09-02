Путин назвал страны НАТО специалистами по фильмам ужасов из-за страшилок об РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны НАТО стали «специалистами по фильмам ужасов» из-за рассказов об «агрессивных планах России» по нападению на них. Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Китае.

«Они специалисты не по сказкам, они специалисты по фильмам ужасов. Постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу», — подчеркнул он.

Путин добавил, что для людей здравомыслящих все эти утверждения будут являться провокацией и говорят о полной некомпетентности. Российский лидер отметил, что не хочет ставить Фицо в неловкое положение, так как Словакия является членом Евросоюза и НАТО.

«Я не хочу вас ставить в сложное двойственное положение, заниматься критикой НАТО и Евросоюза. Не хочу их сравнивать с пресмыкающимися, с животными», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Фицо обсудили на встрече в Китае. Путин заявил, что Россия уважает независимую внешнюю экономическую политику, на которую нацелены власти Словакии. Москва — все такой же надежный поставщик энергетических ресурсов.

Кроме того, словацкие компании продолжают успешную работу на рынке России. Это хорошо сказывается на экономике Братиславы. Президент РФ надеется, что сотрудничество между странами будет только крепнуть.

В беседе со словацким коллегой Путин в очередной раз обозначил: у России нет и никогда не было цели на кого-либо нападать. Единственный приоритет РФ — защита собственных интересов. Позиция Евросоюза на этот счет — провокация и некомпетентность.

Более того, Россия долго «прощала» Украине удары по энергетической инфраструктуре. То, что происходит сейчас — справедливый ответ. При этом, Москва никогда не выступала против членства Украины в ЕС. А вот НАТО — другой вопрос, добавил Путин.

