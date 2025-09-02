Путин проводит встречу с Фицо в Китае

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Китае.

Путин заявил, что Россия уважает независимую внешнюю экономическую политику, на которую нацелены власти Словакии. Москва — все такой же надежный поставщик энергетических ресурсов.

Кроме того, словацкие компании продолжают успешную работу на рынке России. Это хорошо сказывается на экономике Братиславы. Президент РФ надеется, что сотрудничество между странами будет только крепнуть.

В беседе со словацким коллегой Путин в очередной раз обозначил: у России нет и никогда не было цели на кого-либо нападать. Единственный приоритет РФ — защита собственных интересов. Позиция Евросоюза на этот счет — провокация и некомпетентность.

Более того, Россия долго «прощала» Украине удары по энергетической инфраструктуре. То, что происходит сейчас — справедливый ответ. При этом, Москва никогда не выступала против членства Украины в ЕС. А вот НАТО — другой вопрос, добавил Путин.

Фицо заявил, что поднимет на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о недопустимости ударов по энергетической инфраструктуре.

Премьер-министр Словакии также подчеркнул, что заинтересован в стандартизации отношений Москвы и Братиславы. Сотрудничество между странами без сомнения будет продолжаться, особенно в области заботы о воинских захоронениях.

Кроме того, лидер Словакии выразил российскому коллеге благодарность за теплый прием, оказанный словацкой делегации в Москве на Параде Победы.

После, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Путин и Фицо удалились и продолжили беседу «тет-а-тет».

