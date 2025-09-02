«Масса вопросов»: РФ и США планируют очередной раунд консультаций

Ушаков: РФ и США планируют очередной раунд консультаций по линии МИД

Россия и США планируют очередной раунд консультаций по линии министерств иностранных дел. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистами «Первого канала».

«Сейчас запланирован очередной раунд межмидовских консультаций. Там масса вопросов, которые остаются нерешенными», — поделился он.

По словам Ушакова, дипломатические контакты снова затронут вопрос конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что после встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа 15 августа на Аляске стороны продолжал работу по налаживанию двусторонних отношений и решению ряда вопросов, в том числе по урегулированию украинского кризиса.

В ходе встречи Путин подчеркнул, что действия России связаны с угрозами ее безопасности и необходимостью устранения первопричин кризиса. Трамп сосредоточился на вопросе гарантий безопасности для Украины и предложил президенту Незалежной Владимиру Зеленскому согласиться на сделку с РФ.

