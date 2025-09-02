«Масса вопросов»: РФ и США планируют очередной раунд консультаций

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 30 0

Стороны продолжают работу по налаживанию двусторонних отношений.

«Масса вопросов»: РФ и США планируют очередной раунд консультаций

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ушаков: РФ и США планируют очередной раунд консультаций по линии МИД

Россия и США планируют очередной раунд консультаций по линии министерств иностранных дел. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистами «Первого канала».

«Сейчас запланирован очередной раунд межмидовских консультаций. Там масса вопросов, которые остаются нерешенными», — поделился он.

По словам Ушакова, дипломатические контакты снова затронут вопрос конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что после встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа 15 августа на Аляске стороны продолжал работу по налаживанию двусторонних отношений и решению ряда вопросов, в том числе по урегулированию украинского кризиса.

В ходе встречи Путин подчеркнул, что действия России связаны с угрозами ее безопасности и необходимостью устранения первопричин кризиса. Трамп сосредоточился на вопросе гарантий безопасности для Украины и предложил президенту Незалежной Владимиру Зеленскому согласиться на сделку с РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ушаков раскрыл детали беседы Путина и Си Цзиньпина на полях ШОС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.43
0.10 94.38
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:58
Лазейка для взлома: киберпреступники нашли «брешь» в WhatsApp*
15:50
Первый поезд для высокоскоростной железной дороги начали строить на Урале
15:39
«Масса вопросов»: РФ и США планируют очередной раунд консультаций
15:25
Без визы в Поднебесную: в России ожидают рост интереса к турам в Китай
15:21
Раздельный сон: женщины отказываются делить кровать с мужчинами
15:12
«Хочу умереть на сцене»: Успенская сделала неожиданное заявление

Сейчас читают

Эротический скандал: Егор Крид пустился во все тяжкие прямо на сцене перед несовершеннолетней публикой
Польза ошибок: как помочь ребенку справиться с первой двойкой
«Нужно закончить скандал дома»: Кирилл Туриченко о разногласиях с женой
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025