«Видимо, скоро конец»: Стриженова показала фото «тяжелобольного» Якубовича

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 74 0

Таким образом актриса ответила на слухи вокруг состояния здоровья ведущего.

«Полная хрень!» — Стриженова показала фото «тяжелобольного» Якубовича

Фото: Матыцин Валерий/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Екатерина Стриженова показала фото Леонида Якубовича

Актриса Екатерина Стриженова показала в личном блоге фото улыбающегося телеведущего Леонида Якубовича с его женой,

Таким образом артистка ответила на слухи про неизлечимую болезнь ведущего и его удручающее состояние. В СМИ писали, что у него диагностировали диабет, из-за которого ему пришлось полностью поменять свой образ жизни.

Судя по снимку, 80-летний ведущий действительно чувствует себя прекрасно.

текстЕкатерина Стриженова с мужем и дочкой рядом с Леонидом Якубовичем и его женой Мариной. Instagram*/ strizhenovae

«Полная хрень! Еле-еле три раза в неделю играю в теннис с предварительной силовой 15-минутной нагрузкой! Прямо на носилках приносят на корт! А оттуда на полеты! Жена рыдает, дети в истерике! Видимо, скоро конец», — в шутку написал сам Якубович под постом с фотографией.

Поклонники оценили юмор ведущего и пожелали ему долгих лет жизни

Ранее 5-tv.ru писал, что Дима Билан признался в разрушающем здоровье пристрастии. Певец не раз пытался отказаться от вредной привычки, но каждый раз срывался. Сейчас он находится «на распутье». Признание вызвало бурную реакцию поклонников. Многие в комментариях отметили, что не ожидали такого откровения от «порядочного мужчины», а некоторые подчеркнули, что, несмотря на вредную привычку, физическая форма артиста остается на высоте.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.59
0.16 93.84
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:49
Собянин: Утверждена концепция благоустройства возле станции «Народное Ополчение»
20:36
На низком старте: площадки и участники готовятся к открытию ВЭФ во Владивостоке
20:20
В Москве разработали ИИ-систему для диагностики лор-заболеваний
20:09
«Не бойтесь»: танцор Булановой заставил всех понервничать
19:55
Информационный яд: как социальные сети влияют на работу мозга
19:41
«Видимо, скоро конец»: Стриженова показала фото «тяжелобольного» Якубовича

Сейчас читают

Битва за миллиард: вдову Александра Градского хотят лишить наследства
Эротический скандал: Егор Крид пустился во все тяжкие прямо на сцене перед несовершеннолетней публикой
Польза ошибок: как помочь ребенку справиться с первой двойкой
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025