«Видимо, скоро конец»: Стриженова показала фото «тяжелобольного» Якубовича

Екатерина Стриженова показала фото Леонида Якубовича

Актриса Екатерина Стриженова показала в личном блоге фото улыбающегося телеведущего Леонида Якубовича с его женой,

Таким образом артистка ответила на слухи про неизлечимую болезнь ведущего и его удручающее состояние. В СМИ писали, что у него диагностировали диабет, из-за которого ему пришлось полностью поменять свой образ жизни.

Судя по снимку, 80-летний ведущий действительно чувствует себя прекрасно.

Екатерина Стриженова с мужем и дочкой рядом с Леонидом Якубовичем и его женой Мариной. Instagram*/ strizhenovae

«Полная хрень! Еле-еле три раза в неделю играю в теннис с предварительной силовой 15-минутной нагрузкой! Прямо на носилках приносят на корт! А оттуда на полеты! Жена рыдает, дети в истерике! Видимо, скоро конец», — в шутку написал сам Якубович под постом с фотографией.

Поклонники оценили юмор ведущего и пожелали ему долгих лет жизни

