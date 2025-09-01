«На распутье»: Дима Билан признался в разрушающем здоровье пристрастии

Дима Билан 20 лет страдает от никотиновой зависимости

Певец Дима Билан страдает от никотиновой зависимости более двух десятилетий и пока не может справиться с ней. Об этом он рассказал в беседе с Super.

Артист отметил, что не раз пытался отказаться от сигарет, но каждый раз возвращался к привычке. Сейчас он находится «на распутье».

Признание вызвало бурную реакцию поклонников. Многие в комментариях отметили, что не ожидали такого откровения от «порядочного мужчины», а некоторые подчеркнули, что, несмотря на вредную привычку, физическая форма артиста остается на высоте.

Ранее Дима Билан поделился в блоге фотографиями с мероприятия, где предстал в обновленном имидже: без бороды и усов, в белом костюме с футболкой и кедами, с осветленными волосами. Поклонники тут же вспомнили его первые годы на сцене и отметили эффект «минус десять лет».

Последний отпуск артиста прошел не по плану. Он отправился на Мальдивы, но летняя поездка не оправдал ожиданий. Вместо солнечной погоды он столкнулся с разрушительным тропическим штормом. Несмотря на неблагоприятные условия, певец не растерялся и продолжил отдых. Стихия не смогла испортить настроение Билана, и он делился впечатлениями с поклонниками.

