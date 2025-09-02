Собянин: Утверждена концепция благоустройства возле станции «Народное Ополчение»

Утверждена концепция благоустройства территории около будущей станции «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии метро. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

В первую очередь работы коснутся прилегающей улично-дорожной сети, чтобы пассажиры могли быстрее добираться до метро на наземном городском транспорте.

«Конечно, особое внимание уделим созданию пешеходных тротуаров. Они появятся вдоль улицы Демьяна Бедного и проспекта Маршала Жукова. Новые тротуары будут вести и к жилым домам. Для безопасности там установим освещение, для отдыха — скамейки. Кроме того, вдоль улицы Демьяна Бедного оборудуем велодорожки», — написал мэр Москвы.

Станцию «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии метро строят в районе Хорошево-Мневники. У нее будет два подземных вестибюля с выходами на улицу Демьяна Бедного и проспект Маршала Жукова. Здесь также появится пересадка на одноименную станцию Большой кольцевой линии.

Цифровая навигация на платформе объединит привычные сервисы и современные технологии. Сенсорные стелы смогут подстраиваться под каждого пассажира, информация на них будет обновляться всего за минуту, а динамичные элементы сделают ее более наглядной.