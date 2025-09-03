Во Владивостоке началось шествие с большой Георгиевской лентой

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив 22 0

Мероприятие проходит в рамках Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ–2025).

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В честь 80-летия Победы над милитаристской Японией и завершения Второй мировой войны во Владивостоке началось шествие с большой Георгиевской лентой.

Уточняется, что мероприятие проходит в рамках Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ–2025). В шествии принимают участие делегаты из дальневосточных регионов, военнослужащие специальной военной операции (СВО), ветераны боевых действий и просто все желающие.

Мероприятие проходит на набережной Дальневосточного федерального университета.

В преддверии экономического форума во Владивостоке высадили 80 деревьев. Они станут символом процветания и уважения к подвигам героев, которые приближали окончание Великой Отечественной войны.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как площадки и участники готовятся к открытию ВЭФ во Владивостоке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.59
0.16 93.84
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:28
Болгария отказалась расследовать инцидент с отключением GPS у самолета фон дер Ляйен
4:10
По-хорошему договорились: в России растет число соглашений по алиментам
4:00
Машина возражений: как ИИ готовит студентов к работе с недовольными клиентами
3:49
«Творим магию»: павильоны регионов России начали открываться на ВЭФ-2025
3:40
Во Владивостоке началось шествие с большой Георгиевской лентой
3:38
Прямая трансляция парада Победы в Пекине

Сейчас читают

Последние штрихи: в Пекине проходит полномасштабная подготовка к военному параду
Прямая трансляция парада Победы в Пекине
Польза ошибок: как помочь ребенку справиться с первой двойкой
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025