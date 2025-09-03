Трамп попросил Си Цзиньпина передать теплые пожелания Путину и Ким Чен Ыну

Президент США Дональд Трамп обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой передать теплые пожелания президенту России Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Поводом для этого стали их визиты в Пекин по случаю празднования 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Соответствующее сообщение Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

«Пусть у председателя Си Цзиньпина и замечательного народа Китая будет прекрасный и вечный день празднования. Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну», — написал он.

Также Трамп выразил надежду, что председатель КНР вспомнит о помощи, которую США оказали Китаю в борьбе против японской оккупации, отметив американскую «поддержку» и «кровь», пролитую в ходе Второй мировой войны.

В Пекине на площади Тяньаньмэнь проходит крупнейший военный парад. Он приурочен к 80-летию окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии.

Посетили парад 26 иностранных лидеров, включая президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Согласно данным Центрального телевидения Китая, вечером в Доме народных собраний состоится торжественный прием, в котором примет участие председатель КНР Си Цзиньпин и другие представители власти.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.