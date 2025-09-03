Трамп попросил Си Цзиньпина передать теплые пожелания Путину и Ким Чен Ыну

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 53 0

Президент России занял место по правую руку от председателя КНР на параде в Пекине.

Трамп попросил Си Цзиньпина передать теплые пожелания Путину и Ким Чен Ыну

Фото: www.globallookpress.com/Stefani Reynolds

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой передать теплые пожелания президенту России Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Поводом для этого стали их визиты в Пекин по случаю празднования 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Соответствующее сообщение Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

«Пусть у председателя Си Цзиньпина и замечательного народа Китая будет прекрасный и вечный день празднования. Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну», — написал он.

Также Трамп выразил надежду, что председатель КНР вспомнит о помощи, которую США оказали Китаю в борьбе против японской оккупации, отметив американскую «поддержку» и «кровь», пролитую в ходе Второй мировой войны.

В Пекине на площади Тяньаньмэнь проходит крупнейший военный парад. Он приурочен к 80-летию окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии. 

Посетили парад 26 иностранных лидеров, включая президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Согласно данным Центрального телевидения Китая, вечером в Доме народных собраний состоится торжественный прием, в котором примет участие председатель КНР Си Цзиньпин и другие представители власти.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.59
0.16 93.84
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Ка-52М нанес удар по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:56
На параде в Китае выпустили восемьдесят тысяч белых голубей
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
5:51
Оружие Судного дня: Китай показал ракету с радиусом поражения во всю Землю
5:43
Новые виды военной техники представили на военном параде в Пекине
5:35
«Наша любовь»: на ВЭФ открылась выставка «Улица Дальнего Востока»

Сейчас читают

В Южно-Сахалинске проходит военный парад в честь 80-летия окончания Второй мировой войны
Прямая трансляция парада Победы в Пекине
Польза ошибок: как помочь ребенку справиться с первой двойкой
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025